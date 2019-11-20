الوكالة الأمريكية تفتتح رافع مياه شرب ببني سويف

افتتحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، رافع للمياه والصرف الصحي بمدينة طلحا بوش ببني سويف لتوفير خدمات مياه الشرب النظيف لـ1.5 مليون مواطن.





وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم، إن الوكالة تعمل بالشراكة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها في إنشاء وتطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في المدن والمناطق الريفية التي تفتقر إلى الخدمات باستخدام تقنيات موفّرة من حيث الصيانة وبالتعاون مع الشركات المحلية.



