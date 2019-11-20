ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الوكالة الأمريكية تفتتح رافع مياه شرب ببني سويف

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:34 ص
الوكالة الأمريكية
الوكالة الأمريكية
Advertisements
افتتحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، رافع للمياه والصرف الصحي بمدينة طلحا بوش ببني سويف لتوفير خدمات مياه الشرب النظيف لـ1.5 مليون مواطن.

وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم، إن الوكالة تعمل بالشراكة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها في إنشاء وتطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في المدن والمناطق الريفية التي تفتقر إلى الخدمات باستخدام تقنيات موفّرة من حيث الصيانة وبالتعاون مع الشركات المحلية.

وتساعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تحسين أنظمة التشغيل والإدارة للشركة القابضة والشركات التابعة لها لتقديم خدمة أفضل.
Advertisements

موضوعات متعلقة

حياة كريمة.. بروتوكول تعاون بين بني سويف وهيئة مياه الشرب لتنفيذ مشروع صرف صحي

تفاصيل اجتماع المجلس الاستشاري الاقتصادي ببني سويف بحضور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.. والمحافظ: خطة مشتركة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة

ترشيحاتنا

مقترح صادم.. ماذا قال فرج عامر بعد تأهل المنتخب الأوليمبي لنهائي أمم أفريقيا

بعد حجز بطاقة طوكيو.. رحلة الفراعنة مع الأوليمبياد من انفرس 1920 إلى لندن 2012

تفاصيل جديدة في مرض محمود الخطيب

يورو 2020 .. تعرف على قائمة المنتخبات المتأهلة للبطولة الأوروبية

يسد الشهية ويذيب الدهون مثل الثلج.. مشروب طبيعي قبل الوجبات

أزمة نسب .. أب يشك في زوجته بسبب لون شعر طفلهما | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر على رأسها.. قائمة أفضل 25 دولة للسفر في عام 2020

الدفاع المدني السعودي يخرج رضيعاً احتجز داخل منزله والبوتاجاز مشتعل

فستان اسود قصير.. نيرمين الفقي تتألق في احتفالية الماريوت