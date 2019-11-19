الزمالك بيتى .. مصطفى محمد يكشف موقفه من الاحتراف .. فيديو

كشف مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأولمبي، موقفه بشأن ما يتردد مؤخرا حول اقترابه من الإحتراف الخارجي والرحيل عن الزمالك.



وقال مصطفى في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "راضي بكل ما سوف يحدث، اذا خرجت للإحتراف سيكون خير، وان لم يشاء الله سيكون خير أيضا".



وتابع : أولا وأخيرا الزمالك هو بيتي.

