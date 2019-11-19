ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك بيتى .. مصطفى محمد يكشف موقفه من الاحتراف .. فيديو

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:40 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأولمبي، موقفه بشأن ما يتردد مؤخرا حول اقترابه من الإحتراف الخارجي والرحيل عن الزمالك.

وقال مصطفى في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "راضي بكل ما سوف يحدث، اذا خرجت للإحتراف سيكون خير، وان لم يشاء الله سيكون خير أيضا".

وتابع : أولا وأخيرا الزمالك هو بيتي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلمة حق.. نجم الأهلي السابق: المنتخب الأول ينتظر مصطفى محمد

أحمد سليمان: الزمالك اتخذ قرارًا ذكيًا بالإبقاء على مصطفى محمد

أحمد سليمان: مصطفي محمد يشبه في بداياته محمد اليمانى

محمد حلمي: طموحاتي سبب رفضي عروض كثيرة

محمد حلمي يكشف كواليس التدخل الوحيد لـ رئيس الزمالك في القرارات الفنية

مصطفى محمد VS باسم مرسي .. مدرب الزمالك السابق يكشف كواليس تصعيد الناشئ

ترشيحاتنا

لاعبو المنتخب الأوليمبى يقتحمون المؤتمر الصحفى لهذا السبب.. فيديو

نبيل الحلفاوي يشيد برجولة المنتخب الأوليمبي .. ويتغزل في هذا اللاعب

إعلامي عائد من الدوحة يكشف عن خطة بناء جسر يربط قطر وإيران.. فيديو

صدمة للزملكاوية | إصابة فرجاني ساسي خلال مباراة تونس وغينيا الاستوائية

أفلام يحب محمد صلاح مشاهدتها.. تعرف عليها

أخبار النادي الأهلي.. تطور الحالة الصحية للخطيب.. وحقيقة التفاوض مع نجم بازل السويسري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهير منتخب مصر تساهم فى فوز الفراعنة على جنوب أفريقيا ..صور

أفلام يحب محمد صلاح مشاهدتها.. تعرف عليها

هنتعشي ايه النهاردة.. ساندوتش توست مقلي وسلطة بطاطس ألمانية وميلك شيك فراولة