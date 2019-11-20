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رياضة

نتائج الجولة الختامية.. فوز ألمانيا وهولندا وتأهل ويلز إلى يورو 2020

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:21 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أقيمت 10 مباريات أمس، من الجولة الختامية من تصفيات بطولة الأمم الأوروبية المقرر إقامتها العام المقبل (يورو 2020)، ولم تشهد جديدا سوى تأهل ويلز إلى النهائيات.

وحقق منتخب ألمانيا فوزًا على ضيفه أيرلندا الشمالية بنتيجة 5-1 وتصدر المجموعة على حساب هولندا.

وسجل أهداف ألمانيا سجلت كلًا من سيرج جنابري " هاتريك " وهدفين لـ ليون جوريتسكا بينما وقع جوليان براندت على الهدف السادس.

أما هولندا فقد عزفت نغمة الفوز بنتيجة 5-0 دون رد على حساب إستونيا في ملعب الأول في لقاء عرف تألق جورجينو فينالدوم بتسجيل 3 أهداف "هاتريك" بينما دون الهدفين المتبقيين ناثان أكي و ميرون بوادو.

و تنهي ألمانيا بذلك المجموعة برصيد 21 نقطة في الصدارة بينما وصلت هولندا للنقطة الـ 19 في خانة الوصيف ليصعدا معًا للدور المقبل.

والتحقت ويلز بركب المتأهلين بالفوز 2-0 على المجر سجلهما آرون رامسي ليحتل المنتخب الويلزي المركز الثاني في المجموعة الخامسة و تتأهل مباشرةً للنهائيات رفقة المتصدر كرواتيا.

و في نفس المجموعة فازت سلوفاكيا على أذربيجان 2-0.

و فازت روسيا على مضيفتها سان مارينو 5-0 في حين انتصرت اسكتلندا على كازاخستان بثلاثية لهدف.

أما بولندا فانتصرت 3-2 على حساب سلوفينيا، في الوقت الذي فازت فيه لاتفيا على النمسا 1-0.
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