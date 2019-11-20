ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هاجر أحمد تنشر صورة لها من داخل الجيم

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:12 ص
هاجر احمد
هاجر احمد
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة الشابة هاجر أحمد، صورة لها عبر إنستجرام، في أثناء تواجدها داخل الجيم.

وظهرت هاجر أحمد، وهى ترتدى زيًّا رياضيا باللون الأسود، حيث بدت في قمة لياقتها، بالإضافة إلى الحفاظ على وزنها ورشاقتها.

وانضمت الفنانة هاجر أحمد لفريق عمل مسلسل "الأخ الكبير" مع النجم محمد رجب وإخراج إسماعيل فاروق.

وتجسد هاجر أحمد، في المسلسل دور بنت من عائلة ثرية ويعمل لديها بطل العمل محمد رجب سائقا، وتحدث العديد من التطورات خلال الأحداث.

"الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، وآيتن عامر، وعبير صبرى، وهبة مجدى، ودينا فؤاد، ومحمد عز، وأشرف زكى، ومحمود حجازى، وإيهاب فهمى، وراندا البحيرى، وهاجر أحمد، وأحمد حلاوة، وحمادة بركات وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال هاجر أحمد، مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامي، كريم عبد الجواد.
هاجر أحمد تنشر صورة لها من داخل الجيم
Advertisements

ترشيحاتنا

مفاجأة برلمانية بشأن تخفيض أسعار الدواء في مصر

لو الغيبوبة جات فجأة .. كيف تنقذ مريض السكري

أخبار الرياضة.. تقرير طبي صادم لـ الخطيب.. لاعبو المنتخب الأوليمبي يقتحمون المؤتمر الصحفي

هاجر أحمد تنشر صورة لها من داخل الجيم

جماهير منتخب مصر تساهم فى فوز الفراعنة على جنوب أفريقيا ..صور

عمرو الجنايني: مكافآت خاصة للاعبي المنتخب الأوليمبي.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهير منتخب مصر تساهم فى فوز الفراعنة على جنوب أفريقيا ..صور

أفلام يحب محمد صلاح مشاهدتها.. تعرف عليها

هنتعشي ايه النهاردة.. ساندوتش توست مقلي وسلطة بطاطس ألمانية وميلك شيك فراولة