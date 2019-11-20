هاجر أحمد تنشر صورة لها من داخل الجيم

نشرت الفنانة الشابة هاجر أحمد، صورة لها عبر إنستجرام، في أثناء تواجدها داخل الجيم.



وظهرت هاجر أحمد، وهى ترتدى زيًّا رياضيا باللون الأسود، حيث بدت في قمة لياقتها، بالإضافة إلى الحفاظ على وزنها ورشاقتها.



وانضمت الفنانة هاجر أحمد لفريق عمل مسلسل "الأخ الكبير" مع النجم محمد رجب وإخراج إسماعيل فاروق.



وتجسد هاجر أحمد، في المسلسل دور بنت من عائلة ثرية ويعمل لديها بطل العمل محمد رجب سائقا، وتحدث العديد من التطورات خلال الأحداث.



"الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، وآيتن عامر، وعبير صبرى، وهبة مجدى، ودينا فؤاد، ومحمد عز، وأشرف زكى، ومحمود حجازى، وإيهاب فهمى، وراندا البحيرى، وهاجر أحمد، وأحمد حلاوة، وحمادة بركات وعدد آخر من الفنانين.



وكان آخر أعمال هاجر أحمد، مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامي، كريم عبد الجواد.