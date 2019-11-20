ريهام إبراهيم: متهمو التنمر على الطالب الأفريقي أقروا بارتكابهم الواقعة.. فيديو

انتقدت الإعلامية ريهام إبراهيم، ولقعة تنمر طلاب مصريين على طالب أفريقي الجنسية، قائلة: "نحن في دولة قانون".





وقالت الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامجها "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سى بى سى"، إن التنمر الذي تعرض له الطالب الأفريقي من قبل ولدين، عبر استيقافه، والحديث معه بكلام جارح، واستعراض القوة على شخص ضعيف -وهو ما ظهر فى الفيديو- لن يمر مرور الكرام؛ لأننا فى دولة قانون.





ولفتت الإعلامية ريهام إبراهيم، إلى أن ما حدث ضد الانسانية والقانون الذي تطبقه الدولة، مشيرة إلى اعترف المتهمون أمام النيابة أنهم الأشخاص المتنمرين بالطالب الأفريقي .





وأوضحت الإعلامية ريهام إبراهيم، أن المتهمين دخلوا فى وصلة بكاء وطلبوا السماح من الطالب الأفريقي، قائلين: "مستقبلنا بيضيع"، لافتة الى أن الاتهامات التي وجهت إليهم هي "الترويع والسخرية".





وألقى رجال المباحث بالقاهرة القبض علي 3 طلاب لاتهامهم بالتنمر والتعدى بالسب والقذف على شاب إفريقي الجنسية بسبب بشرته السمراء، بعد انتشار فيديو لذلك الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.





بداية الواقعة كانت عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه 3 أشخاص ينهالون بالسباب علي طالب أ فريقي الجنسية بسبب بشرته السمراء .





ورصدت أجهزة الأمن، الفيديو، وتم تحديد هوية الـ3 أشخاص وتبين أنهم طلاب بالمرحلة الثانوية، ومن خلال تحديد محل سكنهم؛ تم ضبطهم، وعرضهم علي النيابة العامة للتحقيق.



