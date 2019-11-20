مصر في أوليمبياد طوكيو.. دورة الألعاب تنتظر 7 منتخبات أخرى في 2020

حجز المنتخب الأولمبي بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد تغلبه على جنوب افريقيا في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا 3-0 ، ليواجه كوت ديفوار في النهائي ، ويلعب المنتخب الأولمبي لغانا مع "الأولاد" على المركز الثالث.





يتأهل المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد ، لذلك فقد تأهل رسميا مصر وكوت ديفوار، وفي انتظار البطاقة الثالثة، التي تحسمها مباراة غانا وجنوب افريقيا.





ويعد منتخبا مصر وكوت ديفوار هما السابع والثامن المتأهلين بعد تأهل منتخبات أوروبا الـ4 وهم إسبانيا وألمانيا وفرنسا ورومانيا، ومنتخب نيوزيلندا ممثلا عن قارة أوقيانوسيا، بجانب اليابان الدولة المنظمة "طوكيو".





ومع مطلع العام المقبل ، تحسم المنتخبات المتبقية من تصفيات اسيا وامريكا الشمالية و امريكا الجنوبية ، الـ7 المتأهلين لطوكيو 2020 ، والتي تقام من 22 يوليو وحتى 8 أغسطس 2020.





وسوف يتحدد ممثلو قارة آسيا من منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا والتي تنطلق في تايلاند، من 8 حتى 26 يناير المقبل، فيما تقام بطولة أمريكا الجنوبية في كولومبيا من 18 حتى 9 فبراير 2020، لحسم المتأهلين للأولمبياد ، وأخيرا الكونكاكاف بطولة أمريكا الشمالية، المؤهلة لدورة الألعاب وتقام بالمكسيك من 20 مارس وحتى 1 إبريل 2020.



