سيد عبدالحفيظ يغيب عن مواجهة الجونة

يغادر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري بالنادي إلى تونس يوم 24 نوفمبر الجاري للترتيب، لاستقبال البعثة هناك والإطمئنان على تنفيذ الترتيبات التي جرت خلال الأيام الأخيرة، بالتنسيق مع السفارة المصرية في تونس واتحاد الكرة التونسي.



ويسبق عبدالحفيظ وعدلي، بعثة الأهلي بـ24 ساعة، وهو الإجراء المتبع في مواجهات الفريق الأول لكرة القدم التي تقام خارج مصر، وبالتالي يغيب عبدالحفيظ عن مواجهة الجونة.



ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري العام، و بعدها مباشرة تتوجه بعثة الفريق إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.