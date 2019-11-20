بدء تلقي طلبات أفكار الشباب للمشروعات الصغيرة في أول ملتقى لريادة الأعمال بالإسماعيلية



وتابع أنه على الشباب الراغب في المشاركة التقدم بمقترح مشروعه ودراسة جدوى مبسطة لمقر مديرية القوى العاملة بشارع شبين خلف استاد الإسماعيلية، بالإسماعيلية في موعد غايته 5 ديسمبر 2019.



تبدأ مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، اعتبارا من غد الخميس ، ولمدة عشرة أيام ، قبول أفكار الشباب الذين لديهم طموحات لبداية مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في جميع المجالات، فضلا عن التقدم للمشروعات المقترحة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي يوجد لها دراسات جدوى مبسطة، وذلك تمهيدا للمشاركة في الملتقى الأول للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والذي من المقرر عقده منتصف ديسمبر المقبل تحت رعاية وزير القوي العاملة محمد سعفان.وتتمثل المشروعات المقترحة بالجهاز ويوجد لها دراسات جدوي في مجموعة مشروعات تصنيع الأخشاب والزجاج والخزف ومكملاتها، وهي ورشة لإنتاج قطاعات خشبية مشكلة وأرابيسك، وصناعة مكملات الأثاث ومستلزمات الفتحات المعمارية (مفصلات)، وورشة لإنتاج الزجاج الزخرفى، وصناعة الأثاث المدرسى والمكاتب الخشبية، وورشة لإنتاج أدوات المائدة من الخزف والسيراميك، وصناعة الأثاث النمطى الحديث، ورشة إنتاج المستنسخات الأثرية والحلى، ومشروع تدوير مخلفات الزجاج.كما تشمل تصنيع لعب الأطفال الخشبية، ومجموعة مشروعات تصنيع الملابس والسجاد والجلود ومكملاتها ، وورشة لصناعة رباط العنق والإيشارب، وورشة لإنتاج حشو القمصان والبدل، ومصنع إنتاج جوارب، وصباغة وزخرفة الجلود الطبيعية، وصناعة منتجات جلدية، وورشة لإنتاج مواد تلميع الجلود، وصناعة المكملات للملابس المعدنية، وتصنيع الأزرار البلاستيك، وورشة لإنتاج القفازات الحرارية والصناعية، وورشة لصناعة الكليم من مخلفات مصانع الملابس الجاهزة، وتصنيع منتجات نسيجية غير تقليدية، وصناعة الشرائط (كردون)، وطباعة التى شيرت.أما مجموعة مشروعات الصناعات القائمة على التمور ومخلفات النخيل فتتمثل في : تجهيز وتعبئة التمر والبلح الجاف، وصناعة عسل التمر (الدبس)، وإنتاج السماد العضوى، وإنتاج عجينة التمور، وإنتاج مربى ومرملاد البلح، وإنتاج لفائف البلح (تمر الدين)، وإنتاج سيلاج كعلف من مخلفات النخيل، وإنتاج بسكويت البلح، وإنتاج الكارينة من سعف النخيل، وإنتاج أقفاص الجريد من النخيل، وإنتاج أحبال الليف من النخيل، وإنتاج عجوة البلح محشوة بالمكسرات.وتشمل مجموعة مشروعات التصنيع الزراعى والغذائى، فراكة أرز، وتصنيع آيس كريم، وطحن الحبوب وصناعة الأعلاف، وتجفيف فاكهة وخضراوات بالطاقة الشمسية، وإنتاج مخبوزات باستخدام فرن مطور، وتصنيع جبن أبيض، وصناعة العجائن، وطهى وتعليب الخضراوات والبقوليات، وتربية الأرانب، ومنحل (عسل نحل)، وصناعة المربات والعصائر، وتصنيع العسل الأسود، واستخلاص زيت السمسم، وأعداد وجبات شبه جاهزة من اللحوم، وتصنيع وجبات شبة جاهزة من الأسماك المفرومة، وتصنيع وانتاج الاسماك المدخنة.أما مجموعة مشروعات التنمية الريفية فتشمل : تجفيف الفواكه والخضراوات، وتجهيز وتعبئة التمور، وتصنيع صلصة الطماطم ومشتقاتها، وإنتاج المخللات، وتصنيع المخبوزات الريفية، وتصنيع المكرونة، وتجفيف المحاصيل البستانية، وإنتاج مسحوق الطماطم عالي الليكوبين، تصنيع وحدات صغيرة لبسترة وفرز الألبان للاستخدام المنزلى، وتصنيع الأدوات والمعدات الزراعية البسيطة، وصناعة الملونات الطبيعية، وصناعة الصابون والمنظفات الصناعية، واستخلاص الزيوت العطرية والطبية، وصناعة الخميرة، وصناعة الحلى من خامات البيئة، وصناعة الجلباب الشعبى والمنتجات المطرزة، وصناعة الزجاج اليدوى والمعشق، وصناعة ورق الزينة والمعلقات الزخرفية، وصناعة الورود من الحرير، وصناعة الدمى ولعب الأطفال، وصناعة السجاد من بقايا المنسوجات والملابس.كما تشمل مجموعة دراسات تطوير وتنميط منتجات المشروعات الصغيرة: إنتاج اكسسوارات الاحذية والمنتجات الجلدية من المعدن والبلاستيك، ومنتجات جلدية، والعبوات الدوائية، وصلصة الطماطم ومصنعاتها، وتجفيف البصل والثوم، واستخلاص زيت الزيتون، واستخلاص الزيوت والعجائن الطبية والعطرية، وتنقية وتجهيز وتعبئة الاعشاب الطبية والعطرية، وإنتاج التيكيت للملابس الجاهزة، وإنتاج الكلف والاشرطة المنسوجات والاستيك للأغراض الطبية، وبدء اشعال اللمبات الفلورسنت Starter .وتشمل -أيضا- الكروت الالكترونية المطبوعة، وأزرار الملابس من البلاستيك والصدف، ولعب أطفال من البلاستيك، وعلب الدوبلكس الصغيرة، والعبوات البلاستيك لتعبئة وتغليف الخضراوات، وتحفا من الخزف والصينى، وقطع فنية زجاجية للديكور، وإنتاج مسبوكات الالومنيوم الدقيقة، وإنتاج اكسسوارات وحليات الأثاث الخشبى، وحليات الابواب والماركات والعلامات التجارية، وإنتاج العدد اليدوية، وكسوة سلندرات الطباعة، والدباسة الخرامة وخلاعة الدبابيس، وصناعة الارابيسك للاثاث الخشبى، وإنتاج المسامير القلاووظ الدقيقة، وقص وتجهيز الورق، وإنتاج الحديد الزخرفى (الفيرفورجية)، والعبوات المعدنية (العلب الصفيح)، ومطبوعات الدعاية والاعلان (طباعة السلك سكرين).أما مجموعة مشروعات التصنيع المتنوع فتشمل :تصنيع أكياس وشنط بلاستيك، وتصنيع أطباق المائدة من اللدائن، وورشة تصنيع الرخام، وتصنيع شمسية اليد، و إنتاج لعب أطفال ميكانيكية، ورشة تصنيع أقلام الرصاص، وصناعة قطاعات الكاوتش المطاط، وورشة لتصنيع ورق الصنفرة/حجارة التجليخ صغيرة الحجم، وصناعة وسائل حفظ ونقل القمامة، وصناعة الشموع، وصناعة الجريد، وتصنيع الصوانى البلاستيك لتعبئة البيض، وتصنيع المنتجات الإسمنتية، وصناعة الكراسى المتحركة للمعوقين، وورشة إنتاج مستلزمات الطفل، وصناعة المعلبات الورقية، وإنتاج لعب الأطفال الخاصة بالحدائق والنوادى، وتجهيز وقص الورق، وإنتاج مجففات الشعر، وتصنيع المنتجات الفخارية، وتصنيع شنابر النظارات البلاستيك.كما تشمل مجموعة المشروعات القائمة على المخلفات :إنتاج فطريات عيش الغراب (المشروم)، وإنتاج مسحوق الزجاج من المخلفات الزجاجية، وتدوير حطب القطن لإنتاج ألواح من الخشب المضغوط، وتدوير مخلفات أتربة الأسمنت فى صناعة الطوب الأسمنتى، وتدوير مخلفات الزجاج لإنتاج مشغولات زجاجية، وتدوير مخلفات مصانع الكاوتشوك، وإنتاج كرتون من مخلفات الورق، وإنتاج حبيبات المطاط من مخلفات الكاوتشوك، وتدوير البلاستيك الناتج من مخلفات المصانع، وإنتاج الطوب الطفلى من مخلفات الطوب الكسر، وإنتاج البلاط من مخلفات مصانع الأسمنت، وإنتاج أعلاف من خامات ومخلفات غير تقليدية، وإنتاج الصابون من الزيوت المستخدمة فى قلى الأطعمة، وإنتاج علف مخلفات القطن والذرة والخضراوات والفاكهة.وتمتد المجموعة لتشمل، إنتاج علف من نباتات ورد النيل ومخلفات مصانع حفظ الخضراوات والفاكهة، وإنتاج الشحوم من تدوير مخلفات زيوت المصانع ووسائل النقل، وترشيح مخلفات الزيوت المستعملة بالمصانع ومحطات خدمة النقل العام، وكبس مخلفات ونفايات مزارع الدواجن (فصل العناصر الصلبة لذرق الطيور)، وتصنيع وتنجيد البوف بمخلفات مصانع الإسفنج وصوف البطاطين، وإنتاج الطوب الأسمنتى باستخدام السوائل المتخلفة عن صناعة الورق، وإنتاج الخميرة الطازجة من المولاس، وإنتاج الخميرة الجافة النشطة (باكنج بودر)، وإنتاج الخميرة الجافة (العلف) من المولاس، وإنتاج العلف الحيوانى من مخلفات الشعير، وإنتاج الكحول من المولاس، وإنتاج حمض الخليك والخل من الكحول، وإنتاج الجلسرين من المولاس، وإنتاج حمض السيتريك من المولاس، وتدوير مخلفات نوى المشمش، وإنتاج بدائل البيتموس المستورد.أكد الوزير، أهمية فتح السبل والآفاق للشباب نحو ريادة الأعمال، واقتحام سوق العمل بجدية، مشيرا إلي أن هذه المشروعات سوف تسهم في نقل الشباب نقلة نوعية، وتساعد في تطوير الاقتصاد المصري، وزيادة حجم الإنتاج، مشددا علي أن الوزارة لا يدخر أي جهد في توفير وتذليل كافة الصعاب للشباب كي نسهم جميعًا في تقدم وازدهار الاقتصاد المصري، والمساهمة الفاعلة في تقليل نسب البطالة.وقال "سعفان" إن ذلك يأتي في إطار المبادرة الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير "حياة كريمة" وفرص عمل لائقة للشباب وللفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.وفي نفس السياق أشار ياسر سعيد مدير المديرية إلي أن الملتقي سوف تشارك فيه جامعة قناة السويس ومديرية التربية والتعليم- التعليم الفني بالمحافظة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن جهاز "مشروعك" بمحافظة الإسماعيلية، وعددًا من البنوك الوطنية المانحة للقروض والداعمة للمشروعات الصغيرة .