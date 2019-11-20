خلال اجتماع المجلس التنفيذي.. محافظ القاهرة يشدد على إصلاح معدات النظافة.. ورفع حالة الاستعداد للتعامل مع الأمطار.. وتحرك عاجل ضد العقارات المخالفة

اللواء خالد عبد العال:

حصر المباني المخالفة خلال ١٠ ايام واجراءات فورية لغير المتصالحين

تكثيف الحملات على الاسواق وتفعيل الرقابة التجارية

انشاء بالوعات أمطار لتصريفها على النيل بطول الكورنيش



ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة اليوم للوقوف على آخر الإنجازات وبحث المشكلات والعمل على حلها فضلا عن بحث موقف المشروعات الجاري تنفيذها.



بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادا على روح نقيب مهندس أحمد محروس محمد حسين الشهيد الذى اغتالته الايادى الاثمة اثناء اداء واجبه الوطنى فى سيناء مؤكدًا على ان هذه الحوادث لا تزيد الضباط والجنود الا اصرارًا على فداء الوطن بأرواحهم.



ووجه المحافظ خلال الاجتماع رؤساء الاحياء بسرعة استكمال حصر المباني المخالفة خلال ١٠ ايام التي سيتم التصالح عليها قبل انتهاء فترة السماح المقررة بمعرفة مجلس الوزراء، وكذلك حصر المباني الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات إزالة أو تنكيس وتفعيل هذه القرارات حفاظا على أرواح الموطنين.



ووجه المحافظ لمدير مديرية التموين بتكثيف الحملات على الاسواق وتفعيل الرقابة التجارية لضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية الى جانب زيادة منافذ البيع لخلق المنافسة وضبط الاسعار.



كما شدد على رئيس هيئة النظافة بتكثيف أعمال النظافة بالتنسيق مع الاحياء وسرعة الانتهاء من إصلاح معدات الهيئة لتحسين مستوى النظافة بالعاصمة .



ووجه المحافظ لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط أمطار خلال موسم الشتاء والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الشهرين القادمين ، وكذلك التنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لمتابعة البلاغات العاجلة مع ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الارصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الامطار بوزارة الموارد المائية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنبًا لوقوع ازمات.



كما وجه بأهمية العمل على تطهير البالوعات بصفة دورية ومستمرة وإنشاء بالوعات أمطار لتصريفها على النيل بطول الكورنيش .



وفي نهاية الاجتماع قام المحافظ بتكريم الفائزين من العاملين بالمحافظة بجائزة التميز الحكومي حيث حصل المهندس أحمد الدميري مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة على المركز الثالث ، كما حصل مركز تكنولوجي حي المعادي على المركز الثاني ، ومركز تكنولوجي حي مصر الجديدة على المركز الثالث ، كما قام بتكريم المراكز التكنولوجية بأحياء شبرا والزيتون والنزهة لحصولهم على جوائز التميز الحكومي .



كما كرم الحاصلين على دورات إعداد قادة المستقبل وماجستير إدارة الاعمال التي نظمتها وزارتي التنمية المحلية والتخطيط، اضافة إلى تكريم أعضاء لجنة المتابعة والتنسيق والاشراف على اشتراك المحافظة في جائزة التميز الحكومي.