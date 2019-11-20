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فن

الفستان يجنن.. رانيا يوسف تشعل مهرجان القاهرة السينمائي| شاهد

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:49 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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سيد احمد
تفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصور التى نشرتها الفنانة رانيا يوسف اثنا تواجدها فى مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الحالية الـ 41، عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وحازت الصور على ردود فعل واسعة من الجماهير وجاءت ابرزها كالاتى: قمر - قلبى فى صورة - ايه الشياكة دى - الفستان يجنن.

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء اليوم الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث.
الفستان يجنن.. رانيا يوسف تشعل مهرجان القاهرة السينمائي| شاهد
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