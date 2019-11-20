اهم الاخبار: إثيوبيا تواجه الجوع .. الحرب تشتعل بين أمريكا والصين .. والتعديل يقترب من حكومة مدبولي

نشر موقع صدى البلد الاخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم الأربعاء 20 /11 /2019 ، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
أزمة طاحنة تهدد إثيوبيا.. 6 أقاليم تعاني من انعدام الأمن الغذائي
كشف مقياس "IPC" أو التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن أن تحليل الأمن الغذائي الذي أجري في 6 أقاليم في إثيوبيا عن وجود 8 ملايين شخص 27% من أصل 28.7 مليون شخص تم تحليلهم، يعانون من انعدام الامن الغذائي الشديد في المرحلة الثالثة من الأزمة، أو ما هو أسوأ، في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر 2019 " اقرأ المزيد ".
خماسي مصري يتنافسون على الأفضل في إفريقيا
أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قائمة بأفضل لاعبي القارة السمراء ، وذلك للمنافسة على دخول التشكيل الأفضل في إفريقيا لهذا العام 2019 " اقرأ المزيد ".
تسريبات برحيل 20 وزيرا وتوقعات ببقاء مدبولي و4 من حكومته
هل هناك تغيير وزارى قريبا.. سؤال يطرح نفسه و يشغل الرأى العام والشارع المصرى حاليا فى ظل التسريبات الإعلامية عن قرب إجراء تعديل وزارى .. الإعلاميان ياسر رزق ومحمد الباز أجابا عن السؤال بالتأكيد على وجود تعديل وزاري مرتقب، خلال الفترة المقبلة، يتضمن وزراء سياسيين واقتصاديين " اقرأ المزيد ".
تعرف على قرار البرلمان بشأن مقترح زيادة قيمة دعم بطاقات التموين
قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، تأجيل نظر الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب الموجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزيرى التموين والمالية، برفع قيمة الدعم للبطاقات التموينية لكل مواطن بما قيمته من 50 إلى 100 جنيه، ذلك لحين حضور ممثل التموين " اقرأ المزيد ".
وسط أنباء عن طردها..سما المصرى تغادر حفل افتتاح القاهرة السينمائى
حرصت الفنانة سما المصرى على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والذى يقام حاليا فى دورته الـ 41 والتى تستمر حتى 29 نوفمبر الحالى.
وعلى الرغم من حضور سما المصرى مرتدية طرحة تشبه الحجاب الا ان سرعان ما غادرت الحفل غاضبة وذلك بسبب طردها من المهرجان وهو ما تردد فى الكواليس من قبل أحد المسئولين بالمهرجان" اقرأ المزيد".
التفاصيل الكاملة لوفاة طالب أثناء الحصة بمدرسة في القناطر الخيرية
حرر ولي أمر طالب بإحدى المدارس الخاصة بالقناطر الخيرية في القليوبية، محضرا يتهم فيه المدرسة بالإهمال في إسعاف ابنه طارق محمد بالصف الثالث الإعدادي إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية مما أدى لوفاته داخل فصله بالمدرسة أثناء حصة دراسية عقب الفسحة " اقرأ المزيد ".
الرئيس السيسي يصل القاهرة بعد زيارة رسمية لـ ألمانيا
وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، عائدًا إلى أرض الوطن بعد زيارته الرسمية إلى ألمانيا، والتي شارك خلالها فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا المنعقدة هناك " اقرأ المزيد ".
صراع يراوح مكانه.. أبرز محطات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع قيمة الرسوم التجارية على واردات صينية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين " اقرأ المزيد ".
أزمة طاحنة تهدد إثيوبيا.. 6 أقاليم تعاني من انعدام الأمن الغذائي
كشف مقياس "IPC" أو التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن أن تحليل الأمن الغذائي الذي أجري في 6 أقاليم في إثيوبيا عن وجود 8 ملايين شخص 27% من أصل 28.7 مليون شخص تم تحليلهم، يعانون من انعدام الامن الغذائي الشديد في المرحلة الثالثة من الأزمة، أو ما هو أسوأ، في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر 2019 " اقرأ المزيد ".
خماسي مصري يتنافسون على الأفضل في إفريقيا
أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قائمة بأفضل لاعبي القارة السمراء ، وذلك للمنافسة على دخول التشكيل الأفضل في إفريقيا لهذا العام 2019 " اقرأ المزيد ".
تسريبات برحيل 20 وزيرا وتوقعات ببقاء مدبولي و4 من حكومته
هل هناك تغيير وزارى قريبا.. سؤال يطرح نفسه و يشغل الرأى العام والشارع المصرى حاليا فى ظل التسريبات الإعلامية عن قرب إجراء تعديل وزارى .. الإعلاميان ياسر رزق ومحمد الباز أجابا عن السؤال بالتأكيد على وجود تعديل وزاري مرتقب، خلال الفترة المقبلة، يتضمن وزراء سياسيين واقتصاديين " اقرأ المزيد ".
تعرف على قرار البرلمان بشأن مقترح زيادة قيمة دعم بطاقات التموين
قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، تأجيل نظر الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب الموجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزيرى التموين والمالية، برفع قيمة الدعم للبطاقات التموينية لكل مواطن بما قيمته من 50 إلى 100 جنيه، ذلك لحين حضور ممثل التموين " اقرأ المزيد ".
وسط أنباء عن طردها..سما المصرى تغادر حفل افتتاح القاهرة السينمائى
حرصت الفنانة سما المصرى على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والذى يقام حاليا فى دورته الـ 41 والتى تستمر حتى 29 نوفمبر الحالى.
وعلى الرغم من حضور سما المصرى مرتدية طرحة تشبه الحجاب الا ان سرعان ما غادرت الحفل غاضبة وذلك بسبب طردها من المهرجان وهو ما تردد فى الكواليس من قبل أحد المسئولين بالمهرجان" اقرأ المزيد".
التفاصيل الكاملة لوفاة طالب أثناء الحصة بمدرسة في القناطر الخيرية
حرر ولي أمر طالب بإحدى المدارس الخاصة بالقناطر الخيرية في القليوبية، محضرا يتهم فيه المدرسة بالإهمال في إسعاف ابنه طارق محمد بالصف الثالث الإعدادي إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية مما أدى لوفاته داخل فصله بالمدرسة أثناء حصة دراسية عقب الفسحة " اقرأ المزيد ".
الرئيس السيسي يصل القاهرة بعد زيارة رسمية لـ ألمانيا
وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، عائدًا إلى أرض الوطن بعد زيارته الرسمية إلى ألمانيا، والتي شارك خلالها فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا المنعقدة هناك " اقرأ المزيد ".
صراع يراوح مكانه.. أبرز محطات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع قيمة الرسوم التجارية على واردات صينية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين " اقرأ المزيد ".