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اقتصاد

رئيس المصرف المتحد: التعليم عملية مستمرة لا تنقطع

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:47 م
صدى البلد
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احمدعبد القوى
منح طارق عامر- محافظ البنك المركزي المصري, شهادة القيادة المصرفية من جامعة هارفرد الامريكية لاشرف القاضي - رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد,ومعتز القصبي – نائب العضو المنتدب لمخاطر الائتمان ضمن 47 مصرفيا من 17 بنك بالسوق المصرية. وذلك في احتفالية كبري نظمها المعهد المصرفي المصري.

بحضور جمال نجم – نائب محافظ البنك المركزي المصري ولبني هلال – نائب محافظ البنك المركزي المصري. ونخبة من قيادات المعهد المصرفي والبنك المركزي المصري والبنوك العاملة بالسوق المصرية.

اعرب اشرف القاضي عن سعادته البالغة بهذه الشهادة التي تنم عن حرص البنك المركزي المصري ومبادراته المستمرة لرفع كفاءة الكوادرالقيادية البشرية لديه بالقطاع المصرفي. الامر الذي يعظم من تنافسية الاداء الاحترافي للقطاع المصرفي محليا وعالميا. 
 
وعن البرنامج التدريبي لاعداد القادة المصرفيين, يقول اشرف القاضي, ان البرنامج صمم خصيصا للقيادات التنفيذية العليا في القطاع المصرفي. وذلك في ضوء اتفاقية التعاون المشترك التي وقعها المعهد المصرفي مع كلية هارفرد الامريكية لادارة الاعمال. استمر البرنامج اسبوعين ببوسطن بالولايات المتحدة الامريكية. 

واضاف القاضي ان البرنامج يغطي اربعة محاور رئيسية هى : التحول الرقمي وتحفيز علي الابتكار والتفكير الابداعي والتخطيط الاستراتيجي. ويقوم البرنامج علي المشاركة التفاعلية بين المتدربين. كذلك مناقشة حالات عملية بالاضافة الي نماذج محاكاة ومجموعات عمل.

واوضح اشرف القاضي ان المصرف المتحد استطاع خلال الثلاث سنوات الماضية تحقيق طفرة اصلاحية وتاهيلية كبيرة مكنته ان يعتلي مكانة متميزة بالسوق المصري. وذلك علي جميع الاصعدة من بنية تحتية الي منتجات فريدة ومبتكرة سواء في مجال الخدمات الرقمية او المنتجات البنكية التقليدية من اوعية ادخارية او ادوات تمويلية للافراد والشركات. فضلا عن انتشار الفروع وابتكار مجموعة من الادوات التمويلية المصرفية والغير مصرفية لتشجيع الاستثمارات وريادة الاعمال خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. فضلا عن المشاركة في مبادرات التي تحقق العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة للمواطن المصري علي راسها مبادرة السكن الكريم لمحدودي الدخل ومبادرة رواد النيل ومبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

ووجه القاضي شكره وتقديره لفريق عمل المصرف المتحد علي ما قاموا به من جهود لانجاح منظومة الاصلاح والتاهيل خلال هذه الفترة الهامة من تاريخ المصرف المتحد.
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