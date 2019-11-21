إشادة بأداء دينا الشربيني خلال تقديم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأداء الفنانة دينا الشربيني خلال تقديمها حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الذي أقيم أمس الأربعاء.



واثنى رواد سوشيال ميديا على خفة ظل وطبيعة دينا الشربيني خلال تقديم الفقرات المختلفة وايضا اطلالتها التي تميزت بالبساطة حيث ارتدت فستان أبيض مكشوف من الساق.



يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء اليوم الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.