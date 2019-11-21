ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إشادة بأداء دينا الشربيني خلال تقديم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:33 ص
دينا الشربيني
دينا الشربيني
Advertisements
شروق ابراهيم
أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأداء الفنانة دينا الشربيني خلال تقديمها حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الذي أقيم أمس الأربعاء.

واثنى رواد سوشيال ميديا على خفة ظل وطبيعة دينا الشربيني خلال تقديم الفقرات المختلفة وايضا اطلالتها التي تميزت بالبساطة حيث ارتدت فستان أبيض مكشوف من الساق.

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء اليوم الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دينا الشربيني واجهة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41

شاهد | دينا الشربيني وخالد الصاوي في بروفات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أحمد مجدى وبوسى شلبى أول حضور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى | صور

ليلة تألق فيها النجوم.. 50 صورة من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

شاهد.. أول ظهور لزوجة حسين فهمي في مهرجان القاهرة السينمائي

عروسة.. هنا الزاهد تتألق بفستان خيالي في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

ترشيحاتنا

بالريش .. مى عمر تتزين بإطلالة لافتة فى افتتاح مهرجان القاهرة

مش عايز تشوف الفستان .. رانيا يوسف تثير الجدل بسؤال لمذيع عن إطلالتها الجريئة | شاهد

بالطرحة.. سما المصرى تثير الجدل فى افتتاح القاهرة السينمائى.. شاهد

بنطلون بـ بطانة .. إطلالة كلاسيكية لـ عبير صبرى فى افتتاح القاهرة السينمائي | شاهد

3 آلاف الدولار بعد الخصم | فستان رانيا يوسف يثير الجدل فى مهرجان القاهرة السينمائى

يديران 18 قناة إباحية | ضبط صاحبى شركة يبثان أفلاما مخلة بالاسكندرية | تفاصيل مثيرة

AdvertisementS

وسط أنباء عن طردها..سما المصرى تغادر حفل افتتاح القاهرة السينمائى

يديران 18 قناة إباحية | ضبط صاحبى شركة يبثان أفلاما مخلة بالاسكندرية | تفاصيل مثيرة

صلى الظهر واغتصبها.. التفاصيل الكاملة لقتل عجوز الاسكندرية على يد نجار الموبيليا

عروسة.. هنا الزاهد تتألق بفستان خيالي في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

شيما الحاج تثير الجدل في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن .. صور

اخبار النادي الاهلي .. رحيل رمضان صبحي والتعاقد مع أسامة جلال.. الخطيب يدعم محمود طاهر فى الانتخابات

من 50 لـ 100 جنيه.. تعرف على قرار البرلمان بشأن مقترح زيادة قيمة دعم بطاقات التموين

انتقادات حادة .. سما المصري تتعرض لهجوم عنيف بسبب الطرحة والفستان الجريء

اخبار الفن .. طرد سما المصري من القاهرة السينمائي .. أول ظهور لزوجة حسين فهمي .. سر غياب عادل إمام

نجمات اللون الاسود.. رانيا يوسف وهنا الزاهد وإلهام شاهين يتألقن فى مهرجان القاهرة السينمائى| شاهد

ابتعدن عن العري | نجمات تميزن بإطلالاتهن المحتشمة أبرزهن لقاء الخميسى و هبة مجدى

شاهد | رضوى الشربيني بفستان غريب فى حفل مهرجان القاهرة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين متشابهة .. هنا شيحة وريهام عبد الغفور يثيران الجدل فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى.. من الأجمل؟

بنطلون غريب.. كيم كارداشيان تتحدى وزنها في آخر ظهور لها

بشراب شبيكة.. الراقصة جوهرة بإطلالة مثيرة تخطف بها الأنظار