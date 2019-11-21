أيمن منصور يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم نجله من بيراميدز

كشف أيمن منصور نجم الزمالك السابق عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجله أحمد أيمن منصور نجم بيراميدز من أجل ضمه خلال الفترة الماضية قبل انضمامه لناديه الحالي.



وأكد أيمن منصور في تصريحات لـ قناة " تايم سبورت " هناك بعض وكلاء اللاعبين عرضوا على نجله الانضمام لـ الاهلي خلال فترة لعبه لفريق المصري.



وأضاف أيمن منصور أن بعض مسؤولي الزمالك تحدثوا بشكل مباشر مع أحمد من أجل ضمه ولكن تم حسم الصفقة في النهاية لصالح بيراميدز مشددا أن نجله لا يمانع اللعب للأهلي حال وصول عرض جيد.



وتابع أن نجله تعرض لبعض الظلم خلال لعبه في الزمالك كناشئ في الفريق.