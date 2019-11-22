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محافظات

لكل اسم حكاية .. ماذا تعرف عن الشيخ علي الصعيدي العدوي عمدة المدققين

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:58 ص
الشيخ علي الصعيدي
الشيخ علي الصعيدي
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إيهاب عمر
عندما يذكر قرية بني عدي في أسيوط يذكر بلد العلماء لكثرة العلماء الذين تخرجوا من القرية على مر التاريخ خاصة في الازهر والقضاء وغيرها من المجالات ومن هؤلاء العلماء الشيخ علي بن أحمد بن مكرم الله الصعيدي العدوي المالكي .

والد الشيخ علي بقرية بني عدي عام 1112 هجرية ولقب بشيخ مشايخ الاسلام وعالم العلماء بالازهر وإمام المحققين وعمدة المدققين و المنفيس لان اصوله الاولى منها وله مؤلفات تدل على فضله في العلم خاصة ما يتعلق بالشرح والحواشي ليس على مذهب المالكية فقط ولكن بالمذهب الحنفي ايضا .

وكان الشيخ علي بن أحمد يكره سفاسف الامور وينهى عن التدخين ويمنعه في مجلسة ومجالس الامراء انفسهم ويذكر عنه انه قدم على مجلس علي بك الكبير فسارع باخفاء " الشبك " الذي كان بين يديه عندما علم بقدوم الشيخ علي ، وكان علي بك الكبير دائما التردد عليه الاستفتائه في اموره واتبع محمد بك ابو الدهب نهج سيدة في احترام الشيخ علي وتبجيله وكان لا يرد له شفاعة لاحد حتى ان بلغ الامر ان كان يذهب الشيخ علي اليه ويخرج من جيبه قائمة بها دعاوى ومطالب فيجيبه أبو الدهب الى مطالبه .

وكان الشيخ علي يتولى التدريس بالازهر ومسجد الغروب بالبرقية وجامع مرزة ببولاق وكان دائما الاتصال باهالي قريته بني عدي ويرسل لهم الصلات والاكسية والعصائب والمداسات وغيرها من الحوائج .

وفي شهر رجب عام 1189 هجرية توفي الشيخ علي بعد فترة من المرض ودفن بمدافن البستان بالقرافة الكبرى .

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