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رياضة

علي معلول ينتظم في تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة الجونة بالدوري

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:45 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو علم
ينتظم التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في معسكره الحالي.

وتواجد معلول في معسكر منتخب تونس، لخوض مباراتي ليبيا وغينيا الاستوائية، ضمن تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويسافر بعدها إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 من الشهر ذاته في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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