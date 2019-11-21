مدرب غانا: مواجهة جنوب أفريقيا لن تكون سهلة.. وهدفنا بطاقة طوكيو

تحدث إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأوليمبي، عن مواجهة جنوب إفريقيا، المقرر لها غدا الجمعة، على استاد القاهرة؛ لتحديد صاحب المركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.



وقال المدير الفني لمنتخب غانا الأوليمبي: "أعتقد أن المباراة لن تكون سهلة خاصة وأنها الفرصة الأخيرة للتأهل للأولمبياد، وجميع الفرق كانت قوية للغاية في البطولة، وأثق أننا قادرون على الفوز والتأهل لطوكيو".



وأضاف المدير الفني لمنتخب غانا الأوليمبي: " استخدام تقنية فار هو قرار كاف بكل تأكيد أمر صعب أن تخسر بخطأ ويجب أن يتم اعتماد هذه التقنية في المحافل المقبلة".



وعن خوض مباراة الغد بعد أن لعب 120 دقيقة أمام كوت ديفوار في نصف النهائي، علق المدير الفني لمنتخب غانا الأوليمبي: " حقا لعبنا 120 دقيقة في مباراة كوت ديفوار واللاعبين قدموا مجهود كبير في المباريات لذلك لن يكون هناك مجهود بدني في مباراة اليوم ونثق في قدرتنا على التأهل".



وأردف المدير الفني لمنتخب غانا الأوليمبي: " يجب أن نقدم ما في وسعنا دون النظر عن نتائجنا أمام منتخب جنوب إفريقيا الأول وهذه الفرصة الأخيرة لنا للتأهل للأولمبياد لذلك يجب أن نستغلها أفضل استغلال".



واستطرد المدير الفني لمنتخب غانا الأوليمبي : " يجب أن نركز في الدفاع ويجب أن نقلل من الأخطاء لعبنا على أخطاء المنافس في المباريات السابقة وسنعمل على ذلك في مباراة الغد ونأمل من الله أن يساعدنا وأن نفوز ونتأهل للأولمبياد".



وواصل المدير الفني لمنتخب غانا الأوليمبي: " مواجهة جنوب إفريقيا صعبة للغاية وإذا لم نرتكب الأخطاء فنحن قادرون على الانتصار حرصت على مشاهدة مباراتهم أمام مصر من الملعب وسأشهدها مرة أخرى عن طريق الفيديو للوقوف على نقاط القوة والضعف لديهم".



وأنهى المدير الفني لمنتخب غانا الأوليمبي، تصريحاته : " أنا أثق في أولادي ونحن قادرون على التأهل غدا مع بعض التركيز".