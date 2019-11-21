صرف السماد وتحصيل المستحقات المتأخرة بالجمعيات الزراعية في الوادي الجديد

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، تخصيص محصل من مصلحة الضرائب العامة ومرشد زراعي للتواجد بمقر الجمعيات الزراعية التي يتم صرف السماد للمواطنين منها، وذلك تيسيرا على المواطنين في سداد المستحقات المالية المتأخرة.





وأوضح الزملوط أن هذا القرار يهدف إلي توفير الوقت والجهد عن المزارعين حتي يتم صرف السماد وسداد المستحقات من مكان واحد بدلا من الإنتقال إلى مأمورية الضرائب والادارات الزراعية المختلفة.



