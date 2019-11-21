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محافظات

صرف السماد وتحصيل المستحقات المتأخرة بالجمعيات الزراعية في الوادي الجديد

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:31 م
سماد زراعي
سماد زراعي
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منصور ابو العلمين
قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، تخصيص محصل من مصلحة الضرائب العامة ومرشد زراعي للتواجد بمقر الجمعيات الزراعية التي يتم صرف السماد للمواطنين منها، وذلك تيسيرا على المواطنين في سداد المستحقات المالية المتأخرة.

وأوضح الزملوط أن هذا القرار يهدف إلي توفير الوقت والجهد عن المزارعين حتي يتم صرف السماد وسداد المستحقات من مكان واحد بدلا من الإنتقال إلى مأمورية الضرائب والادارات الزراعية المختلفة.

واضاف الزملوط ان المحافظة تسعى الى التيسير على المواطنين خاصة فى القرى البعيدة بمراكز الفرافرة وباريس، مضيفا أن هناك غرفة عمليات بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها.
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