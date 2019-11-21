شاهد .. ختام تعاملات البورصة هذا الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم جلسة نهاية الأسبوع، حيث تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، كما تراجع رأس المال السوقى بنحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 713.912 مليار جنيه.



وقال تامر حسين منفذ عمليات بالبورصة المصرية: بلغ حجم التداول على الأسهم 119.3 مليون ورقة مالية بقيمة 619.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.3 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.02% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.81%، والعرب على 7.17% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.13% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.86%.



وأضاف حسين: مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 35 مليون جنيه، 14.4 مليون جنيه، 29.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.1 مليون جنيه، 15.2 مليون جنيه، 63.1 مليون جنيه، على التوالى.



وأشار تامر حسين الي ان تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 14094 نقطة، بضغوط هبوط سهم البنك التجارى الدولى، السويدى إليكتريك، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، إعمار مصر، القلعة للاستشارات المالية، أوراسكوم للاستثمار القابضة.



وتابع: هبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2059 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 16886 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 5240 نقطة , و ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 542 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1427 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.68% ليغلق عند عند مستوى 473 نقطة.