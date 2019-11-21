رئيس جامعة الأزهر من مستشفى أسيوط: ضرورة النظافة وتواجد الأطباء

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، المستشفى الجامعي بأسيوط، في إطار حرصه الدائم والمستمر على متابعة قطاع المستشفيات بالقاهرة والأقاليم للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها للمرضى المترددين عليها من مختلف محافظات الجمهورية.



وشملت الجولة تفقد مختلف أقسام المستشفى، بجانب تفقد الصيدلية التابعة للمستشفى للاطمئنان على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية فيها، وحرص على مقابلة المرضى وذويهم والاستماع منهم للوقوف على تقييمهم للخدمات التي يقدمها المستشفى وحسن استقبال المرضى، وتواجد الأطباء وطاقم التمريض.



وتوجه رئيس الجامعة في نهاية الجولة بالشكر لإدارة فرع أسيوط والقائمين على المستشفى، مطالبا بمزيد من الانضباط وحسن سير العمل وانتظام تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.



وشدد على ضرورة المحافظة والالتزام بقواعد النظافة العامة وتواجد الأطباء وأطقم التمريض لتقديم الخدمة العلاجية التي تليق بالمواطنين المترددين على المستشفى من أبناء الشعب المصري؛ وذلك في إطار دور الجامعة المجتمعي، لخدمة أهالينا في محافظات الصعيد في إطار توجه الدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو تحقيق التنمية الشاملة وتقديم خدمة طبية متميزة لجميع المترددين على المستشفيات.