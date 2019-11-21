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تعليم

تحت شعار "معا نحو مواطن عالمي".. معسكر تدريبي لجوالة عين شمس

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:06 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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كريم ناصر
تنظم جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المعسكر التدريبى لجوالي وجوالات كليات الجامعة تحت شعار " معًا نحو مواطن عالمى " .

وينظم المعسكر إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية شباب الجامعة في الفتره من ٢١: ٢٥ من نوفمبر الجارى بالمعسكر الدولى للكشافة و المرشدات ببورسعيد.

ويتضمن المعسكر الذى يستمر على مدار خمسة أيام العديد من الفعاليات التى تهدف لتحقيق التنمية المستدامة من بينها: عمل خدمات مجتمعية مثل تنظيف الشواطئ من البلاستيك و عمل بحث ودراسة إحتياجات إحدى المناطق العشوائية و تقديمه للجهات المختصة وأنشطة ثقافية وترفيهية مثل: رحلات خلوية و زيارات للمعالم السياحية والمتحف الحربى إلى جانب عدد من ورش العمل التدريبية والفنية ومسابقات كشفية وعروض تقديم و حفلات سمر.

ويشارك فى فعاليات المعسكر ما يزيد عن ٨٠ طالبا وطالبة من ١٣ كلية من كليات الجامعة هى: "الآداب و التجارة و الحاسبات والمعلومات و العلوم و الحقوق و الزراعة و الهندسة التمريض و الطب و الألسن و التربية و التربية النوعية و البنات" .

الجدير بالذكر ان جوالة جامعة بورسعيد تشارك فى المعسكر مع جامعة عين شمس في جميع فعاليات الأسبوع.
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