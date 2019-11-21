مفاجأة.. الكاف يدرس تعديل موعد بطولة الأمم الأفريقية 2021

يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير موعد انطلاق بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى الكاميرون فى شهر يونيو من عام 2021.



وبدأ المكتب التنفيذى للكاف فى أخذ خطوات قوية بشأن تغيير موعد انطلاق بطولة الأمم الأفريقية المقبلة ليكون فى شهر يناير من 2021 بدلا من شهر يونيو.



ويرى المكتب التنفيذى للكاف بأن إقامة البطولة فى شهر يونيو بالكاميرون سيكون أمرا صعبا للغاية نتيجة درجة الحرارة المرتفعة للغاية فى ذلك التوقيت بالكاميرون وهو ما قد يؤثر على المستوى الفنى للبطولة.



ومن المقرر أن يحدد المكتب التنفيذى خلال اجتماعه المقبل الموعد الرسمى لبطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون 2021.



وكان المنتخب الجزائرى توج بآخر نسخة لبطولة الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر قبل عدة أشهر بعد أن تمكن من الفوز على السنغال بهدف دون رد فى المباراة النهائية.