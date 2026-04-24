باحث: النقاب ليس من الأمور الدينية ولم ترد آية بالقرآن عنه.. وأحمد كريمة يرد

أكد عادل عصمت، الكاتب والباحث في الشؤون الإسلامية، أن النقاب ليس من الأمور الدينية، ولم ترد في القرآن الكريم آية تتحدث عن النقاب.

وأضاف الباحث في الشؤون الإسلامية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن من يقول إن النقاب ليس من الدين ويجب منعه في الأماكن العامة، نجد البعض يخرج ويقول إن النقاب حرية شخصية.

ولفت إلى أنه: "هل من الحرية أن يقوم الشخص بتغطية وجهه أو يتلثم ويتجول في الشوارع؟" وأوضح أن تغطية شعر المرأة ليس له أي حكم قطعي، ولم يرد في الرسالة، لكن لا يحق للمرأة أن تؤدي الحج أو العمرة بدون غطاء الرأس.

بينما أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن النقاب حرية شخصية، ولا يجوز منع المسلمة من ارتدائه، موضحًا أنه ستر للمرأة، وهو مباح في أصله كالبُرقع، لكن من صلاحية ولي الأمر تقييد المباح إذا كانت هناك مصلحة لذلك.


وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن النقاب إذا كان في زمانٍ أو مكانٍ أو ظروفٍ معينة قد يؤدي إلى جرائم أو مفاسد، فمن صلاحية ولي الأمر منعه في المنشآت العامة.


ولفت إلى أنه عمل في جامعة بسلطنة عُمان، بكلية التربية، وأن النقاب كان شائعًا في القبائل، لكن الطالبة الجامعية كانت تخلع النقاب عند باب الجامعة، وتدخل دون نقاب، بينما تظل حرة في بيتها وفي الشارع، لكن داخل حرم الكلية والمحاضرات تلتزم بالتعليمات.

البنات تمشي بشعرها عادي


وأشار إلى أن من تسير دون حجاب وبشعرها ظاهر يُعد ذلك حرية شخصية، بينما من ترتدي الحجاب قد يطالبها البعض بعدم ارتدائه، متسائلًا عن سبب هذا التناقض.

وأكد أن النقاب حرية شخصية، لكن إذا تسبب في جرائم فيمكن منعه في بعض المنشآت، ومن ترغب في ارتداء الحجاب فلها ذلك بحرية.


 

