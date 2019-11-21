ناشئات الأهلي يفوز على سبورتنج في مرتبط السلة

حقق فريق كرة السلة للناشئات تحت 18 سنة بالنادي الأهلي، الفوز على فريق سبورتنج اليوم الخميس بنتيجة 76 – 42 ، ضمن منافسات دور الـ 8 من بطولة دوري المرتبط.



وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الأهلي عرضا قويا وسيطر علي مجريات اللقاء.



وكان فريق ناشئات السلة بالأهلي قد فاز أيضا على فريق وادي دجلة بنتيجة 51-38، في المباراة التي أقيمت على ملاعب نادي الغابة، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.