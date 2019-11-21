غادة والي من 19 شارع المراغي بـ العجوزة إلى الأمم المتحدة .. 9 أسباب قادتها لتولي منصب وكيل السكرتير العام لـ الأمم المتحدة .. ومنحت جائزة أفضل وزارة في العالم من منظمة الصحة العالمية

= أطلقت العديد من المبادرات الاجتماعية التي تستهدف الشريحة الكبرى من المواطنين

= لها خبرات كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر وتوفير حياة كريمة للمواطنين

= ساهمت في نشر الوعي المجتمعي بقضية السكان وقامت بإطلاق العديد من المبادرات لحماية حقوق المرأة



قرر السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش" اختيار غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.



ورحبت الخارجية المصرية بذلك القرار وأكدت على أن ما تتمتع به الوزيرة من خبرة وكفاءة ممتدة تؤهلها لتولي هذا المنصب الهام، وبما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويحقق أهداف المكتب إزاء مواجهة التحديات الناشئة عن الجريمة والجريمة المُنظمَة وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان.



درجات علمية رفيعة



حصلت وزيرة التضامن الاجتاعي على البكالوريوس من جامعة كولورادو بالولايات المتحدة عام 1987 في العلوم الإنسانية كذلك ماجستير في العلوم الإنسانية 1990 من جامعة كولورادو في الولايات المتحدة ودبلوم في إدارة التنمية الدولية من الجامعة الأمريكية عام 1993، ودبلوم في التمويل متناهي الصغر من جامعة كولورادو بولدر عام 1996.



الحياة العملية



بدأت وزيرة التضامن الاجتماعي عملها في مجال التنمية منذ 17 عامًا تقريبا، عملت فيها عن قرب مع عدد من منظمات المجتمع المدني والوزارات وسلطات التنمية المحلية والجهات المانحة.



وشغلت "والي" عددا من المناصب الهامة، منها مساعدة الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة منذ عام 2004 حتى الآن، كما عملت مديرة لبرنامج هيئة كير الدولية في مصر منذ عام 2001 حتى عام 2004، كما شغلت منصب كبيرة موظفين وقائدة فريق القروض الصغيرة ببرنامج تنمية المجتمع، إضافة إلى المنحة الاجتماعية للتنمية، كما أنها عضو مجلس جمعية إنجاز غير الأهلية.



كما أنها شغلت منصب الرئيس المشارك لمجموعة فرعية من الجهات المانحة تعمل في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و ترأست الجمعية المصرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكانت تعمل خبيرة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعضو سابق في اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى للمرأة كان آخر منصب لها هو الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية.



مُنحت غادة والي جائزة أفضل وزارة في العالم من منظمة الصحة العالمية كأفضل وزارة غير متخصصة في الصحة لجهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنع العدوى وتحسين الصحة.



مبادرات اجتماعية هامة قامت بها من أجل المواطن المصري



أطلقت الوزيرة غادة والي العديد من المبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية التي ساهمت في تغير حياة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له.



فأطلقت برنامج تكافل وكرامة وهـو برنامـج التحويلات النقدية المشروطة الـذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعــي، كما أطلقت برنامج أطفال بلا مأوى ويعمـل برنامـج حمايـة الأطفال بلا مأوى بـ وزارة التضامن الإجتماعى على حمايـة الأطفال بلا مأوى مـن خـلال تقديــم خدمـات الرعايـة والتأهيــل لهـم ودمجـهم فـى المجتمـع تمشيـــًا مـع سياسـة الــوزارة التي تعتمد علـى تجفيف المنابع والتدخـل الفوري للحد من الظاهرة.



وأطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي مبادرة سكن كريم هو برنامج لتوفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحي وترميم أسقف لمنازل الأسر لكفالة حقها في العيش في سكن كريم، وأطلقت برنامج فرصة حيث يعد برنامج “فرصة” المحرك الأساسي لتوسعة شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا والغير القادرة على العمل لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الوظائف اللائقة المناسبة لهم.



إدراكًا من وزارة التضامن الإجتماعي بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة وتشجيعًا للمرأة المصرية لنزول سوق العمل مع التركيز على سد فجوة الإحتياج للتوسع فى تقديم هذه الخدمة الحيوية، جاءت فكرة برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذى ينطلق من رؤية شاملة تتبناها الوزارة للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل فى الفئة العمرية من 0 - 4 سنوات وهى فترة ما قبل الالتحاق بالتعليم الأساسي.



كما أطلقت غادة والي برنامج أتنين كفاية حيث يعمل البرنامج على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، ويأتي ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر.



وأطلقت "والي" برنامج وحـدة حـمـايـة الـطـفـل وتعمل هذه الوحدة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وتعمل على تطوير منظومة الحماية والرعاية المقدمة للأطفال بشكل عام والأطفال المعرضين للخطر بشكل خاص.



وتم إطلاق برنامج رفـيــق الـمـسـن والذي يهدف الى توفير الرعاية للمسن في مسكنه وتوفير البديل للرعاية المؤسسية للمسنين بحيث يتم توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية للمسنين داخل أسرهم، كما تم إطلاق برنامج تحسين جودة الطفولة المبكرة وذلك بهدف تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة فى دور الحضانة من خلال طرح التعلم من خلال اللعب.



وكان من ضمن البرامج الهامة التي أطلقتها غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، برنامج مودة، والذي يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل علي الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات بما يساهم في خفض معدلات الطلاق.

غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أو وزيرة الغلابة كما يطلق عليها، اختارها السكرتير العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.ولدت غالي والي في عام 1966، وكلفها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، بتولي حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي ومقرها 19 شارع المراغى بـ العجوزة في وزارته الأولى عام 2014، واستمرت في منصبها في وزارته الثانية، وتابعت منصبها مع رئاسة المهندس شريف إسماعيل في وزارته، وحاليا تشغل منصب وزيرة التضامن الاجتماعي في وزارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.