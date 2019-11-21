اخبار الرياضة.. عقوبات مدوية تنتظر الزمالك وحالة وحيدة تنقذ القلعة البيضاء.. مباريات الأهلي على استاد القاهرة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
عقوبات مدوية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من خوض السوبر الإفريقي بـ قطر
- أسدل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الجدل المثار حول موعد ومكان إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجى التونسى والزمالك خلال الفترة المقبلة.
رسميا.. مباريات الأهلي على ستاد القاهرة بحضور جماهيري
- تلقى النادي الأهلي إخطارا من اتحاد الكرة، بتحديد ستاد القاهرة الدولي، ملعب المباريات الفريق الأول لكرة القدم في مسابقتي الدوري العام، ودوري أبطال إفريقيا، بحضور 5 آلاف مشجع.
حالة وحيدة تنقذ الزمالك من عقوبات رفض خوض السوبر الأفريقي.. تفاصيل
- كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن حالة وحيدة تنقذ نادي الزمالك من عدم التعرض لعقوبات الكاف بعد رفض خوض مباراة السوبر الإفريقي المقرر أن تجمعه بنادي الترجي التونسي.
مفاجأة.. الكاف يدرس تعديل موعد بطولة الأمم الأفريقية 2021
- يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير موعد انطلاق بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى الكاميرون فى شهر يونيو من عام 2021.
قرار عاجل من مجلس إدارة الزمالك لحسم موقف مباراة كأس السوبر الإفريقى
- قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عقد مؤتمر صحفي ظهر يوم الثلاثاء المقبل بمقر النادي بجامعة الدول العربية عقب اجتماع المجلس مباشرة.
تعليق الترجي التونسي على موعد ومكان مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك
- أسدل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الجدل المثار حول موعد ومكان إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجى التونسى والزمالك خلال الفترة المقبلة.
عقوبات مدوية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من خوض السوبر الإفريقي بـ قطر
- أسدل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الجدل المثار حول موعد ومكان إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجى التونسى والزمالك خلال الفترة المقبلة.
رسميا.. مباريات الأهلي على ستاد القاهرة بحضور جماهيري
- تلقى النادي الأهلي إخطارا من اتحاد الكرة، بتحديد ستاد القاهرة الدولي، ملعب المباريات الفريق الأول لكرة القدم في مسابقتي الدوري العام، ودوري أبطال إفريقيا، بحضور 5 آلاف مشجع.
حالة وحيدة تنقذ الزمالك من عقوبات رفض خوض السوبر الأفريقي.. تفاصيل
- كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن حالة وحيدة تنقذ نادي الزمالك من عدم التعرض لعقوبات الكاف بعد رفض خوض مباراة السوبر الإفريقي المقرر أن تجمعه بنادي الترجي التونسي.
مفاجأة.. الكاف يدرس تعديل موعد بطولة الأمم الأفريقية 2021
- يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير موعد انطلاق بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى الكاميرون فى شهر يونيو من عام 2021.
قرار عاجل من مجلس إدارة الزمالك لحسم موقف مباراة كأس السوبر الإفريقى
- قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عقد مؤتمر صحفي ظهر يوم الثلاثاء المقبل بمقر النادي بجامعة الدول العربية عقب اجتماع المجلس مباشرة.
تعليق الترجي التونسي على موعد ومكان مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك
- أسدل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الجدل المثار حول موعد ومكان إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجى التونسى والزمالك خلال الفترة المقبلة.