اخبار الرياضة.. عقوبات مدوية تنتظر الزمالك وحالة وحيدة تنقذ القلعة البيضاء.. مباريات الأهلي على استاد القاهرة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:- أسدل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الجدل المثار حول موعد ومكان إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجى التونسى والزمالك خلال الفترة المقبلة.- تلقى النادي الأهلي إخطارا من اتحاد الكرة، بتحديد ستاد القاهرة الدولي، ملعب المباريات الفريق الأول لكرة القدم في مسابقتي الدوري العام، ودوري أبطال إفريقيا، بحضور 5 آلاف مشجع.- كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن حالة وحيدة تنقذ نادي الزمالك من عدم التعرض لعقوبات الكاف بعد رفض خوض مباراة السوبر الإفريقي المقرر أن تجمعه بنادي الترجي التونسي.- يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير موعد انطلاق بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى الكاميرون فى شهر يونيو من عام 2021.- قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عقد مؤتمر صحفي ظهر يوم الثلاثاء المقبل بمقر النادي بجامعة الدول العربية عقب اجتماع المجلس مباشرة.- أسدل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الجدل المثار حول موعد ومكان إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجى التونسى والزمالك خلال الفترة المقبلة.