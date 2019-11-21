ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اخبار الرياضة.. عقوبات مدوية تنتظر الزمالك وحالة وحيدة تنقذ القلعة البيضاء.. مباريات الأهلي على استاد القاهرة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:48 م
الزمالك
الزمالك
Advertisements
أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

عقوبات مدوية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من خوض السوبر الإفريقي بـ قطر

- أسدل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الجدل المثار حول موعد ومكان إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجى التونسى والزمالك خلال الفترة المقبلة.

رسميا.. مباريات الأهلي على ستاد القاهرة بحضور جماهيري

- تلقى النادي الأهلي إخطارا من اتحاد الكرة، بتحديد ستاد القاهرة الدولي، ملعب المباريات الفريق الأول لكرة القدم في مسابقتي الدوري العام، ودوري أبطال إفريقيا، بحضور 5 آلاف مشجع.

حالة وحيدة تنقذ الزمالك من عقوبات رفض خوض السوبر الأفريقي.. تفاصيل

- كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن حالة وحيدة تنقذ نادي الزمالك من عدم التعرض لعقوبات الكاف بعد رفض خوض مباراة السوبر الإفريقي المقرر أن تجمعه بنادي الترجي التونسي.

مفاجأة.. الكاف يدرس تعديل موعد بطولة الأمم الأفريقية 2021

- يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير موعد انطلاق بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى الكاميرون فى شهر يونيو من عام 2021.

قرار عاجل من مجلس إدارة الزمالك لحسم موقف مباراة كأس السوبر الإفريقى

- قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عقد مؤتمر صحفي ظهر يوم الثلاثاء المقبل بمقر النادي بجامعة الدول العربية عقب اجتماع المجلس مباشرة.

تعليق الترجي التونسي على موعد ومكان مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك

- أسدل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الجدل المثار حول موعد ومكان إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجى التونسى والزمالك خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يرفض قطر.. الكاف يحسم موعد ومكان إقامة السوبر الإفريقي الخميس

عاجل.. السوبر الإفريقى بين الزمالك والترجى في الدوحة 14 فبراير

هل عندًا فى الزمالك | سر تمسك الكاف بإقامة السوبر الإفريقي فى قطر

تعليق الترجي التونسي على موعد ومكان مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك

السوبر الأفريقي | مرتضى منصور يطالب الترجي التونسى بعدم اللعب فى قطر

الكاف يؤكد إقامة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجى فى قطر | مستند

ترشيحاتنا

أخبار البرلمان| انخفاض أسعار الكهرباء والغاز والبنزين إلى 10 % فى هذا الموعد.. وتفاصيل حول إجراء تعديل وزاري لـ 10 حقائب

مصطفى بكري يكشف ملامح حركة المحافظين وحقيقة دمج بعض الوزارات

محمد رمضان يتعرض لـ موقف محرج أثناء إحياء حفله بـ موسم الرياض.. شاهد

تعليق الترجي التونسي على موعد ومكان مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك

تفاصيل أسعار الفائدة على جميع الودائع والشهادات في البنك الأهلي المصري

أخبار نادي الزمالك 21-11-2019 .. مرتضى منصور يعلن عدم خوض السوبر الافريقي فى قطر .. والكاف لن يتراجع

AdvertisementS

عقوبات مدوية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من خوض السوبر الإفريقي بـ قطر

مش لازم beIN Sports .. كيف تشاهد نهائي أمم أفريقيا تحت 23 مجانا؟

حالة وحيدة تنقذ الزمالك من عقوبات رفض خوض السوبر الأفريقي.. تفاصيل

تعليق مفاجئ من شريف إكرامي على انضمام الكبار للمنتخب الأولمبي

محمد محمود يعلن موعد عودته للملاعب.. ويكشف عن رسالة فايلر

أخبار النادي الأهلي اليوم 21-11-2019 .. حقيقة رحيل الخطيب .. مباريات الفريق على استاد القاهرة بـ حضور جماهيري

طه إسماعيل: كهربا صفقة مميزة لـ النادي الأهلي.. وهذه مميزات فايلر

مفاجأة.. الكاف يدرس تعديل موعد بطولة الأمم الأفريقية 2021

قرار عاجل من مجلس إدارة الزمالك لحسم موقف مباراة كأس السوبر الإفريقى

تعليق الترجي التونسي على موعد ومكان مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك

اخبار الرياضة.. عقوبات مدوية تنتظر الزمالك وحالة وحيدة تنقذ القلعة البيضاء.. مباريات الأهلي على استاد القاهرة

هل عندًا فى الزمالك | سر تمسك الكاف بإقامة السوبر الإفريقي فى قطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. تعرف على قصص 3 مخترعين ساهموا في ابتكار التلفزيون

بـ فستان قصير | نادية الجندي بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور | صور

لص يكتشف وجود طفل داخل سيارة بعد سرقتها.. رد فعل مذهل