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رياضة

تعليق الترجي التونسي على موعد ومكان مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:40 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أسدل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الجدل المثار حول موعد ومكان إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجى التونسى والزمالك خلال الفترة المقبلة.

وحدد كاف 14 فبراير من عام 2020 موعدا لإقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجى التونسي والزمالك فى الدوحة " قطر " ، واتخذ المكتب التنفيذي قرارا رسميا بذلك ، وهو الأمر الذى يشير إلى ان موعد ومكان إقامة المباراة اصبح نهائيا ولا رجعة فيه.

أعلن الترجى التونسى اليوم الخميس، على حسابه الرسمى على بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، عن إقامة نهائى كأس السوبر الأفريقى أمام الزمالك يوم 14 فبراير المقبل.

وكان الزمالك أعلن رفض إقامة مباراته أمام الترجى التونسي فى قطر وخاطب كاف بشكل رسمي، إلا أن كاف تمسك بإقامتها فى قطر رافضا نقلها إلى أى دولة أخرى.

ويرجع السبب وراء تمسك كاف بإقامة مباراة السوبر الإفريقي فى قطر لتوقيع عقد رسمي مع إحدى الشركات لمدة 3 مواسم كانت البداية من العام الماضى.



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