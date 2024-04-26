عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية.. وقرار عاجل لـ النيابة.. صور

انهيار اجزاء من عقار
انهيار اجزاء من عقار بالاسكندرية

شهدت منطقة الإبراهيمية التابعة لحي وسط بمحافظة الإسكندرية، انهيار أجزاء من عقار مما تسبب في تحطم سيارتين ملاكي تصادف تواجدهما أسفل العقار، وذلك دون حدوث أي إصابات.

بدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغًا من الأهالي يفيد انهيار أجزاء من عقار بشارع حفظي بمنطقة الإبراهيمية.

أدوات رياضية .. سرقة مخزن كلية في الإسكندرية


 انتقل مسئولو الحي وضباط قسم شرطة باب شرقي إلى موقع البلاغ.
وكشفت المعاينة أن العقار المشار إليه مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، بناء قديم، مأهول بالسكان، وسقوط شرفة الطابق الأخير ما تسبب في تحطم سيارتين ملاكي تصادف ركنهما أسفل العقار دون حدوث إصابات.


تم وضع حواجز حول العقار ورفع الأنقاض حرصًا على سلامة المارة والسيارات.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم باب شرقي، وتولت النيابة التحقيق.
وقررت النيابة ندب فريق هندسي لمعاينة العقار وإعداد تقرير حول الواقعة وحالة العقار.

الاسكندرية أدوات رياضية القصة الكاملة انهيار أجزاء من عقار الإبراهيمية حي وسط الإسكندرية سيارتين ملاكي شرطة باب شرقى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

بيان عاجل من حركة حماس ردا على البيت الأبيض

العودة للأهلي أم الانتقال للزمالك؟ رمضان صبحي يجيب لأول مرة

إعارة أو بيع| ناقد رياضي: الموسم الجاري هو الأخير لـ كهربا مع الأهلي

الأهلي ومازيمبي.. مفاجأة في التشكيل المتوقع للمباراة

ترشيحاتنا

عبادة أكبر من كل شيء.. خطيب المسجد الحرام: من غفلها توعده الله بالخسران

بعد فضيحة فساد |أمريكا تعلق الحصص الغذائية لقوات النخبة في الجيش الصومالي

العمر أكبر عائق| ما مصير محمد صلاح في السعودية.. ليفربول بمرمى النيران

لماذا حرم الله الأذان على النساء؟.. أسراره والحكمة من كونه عبادة الرجال

أرخص سيارة يابانية تقدمها ميتسوبيشي .. اعرف سعرها

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات| «طائرة الأهلي» يفوز على ناصرية بجاية الجزائري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة السبانخ والتفاح المشوي.. صحية ولذيذة

مشاكل صحية خطيرة وراء الإصابة بجفاف العين.. احذرها

نشرة المرأة والصحة.. فستان هيفاء وهبي يثير ضجة و7 علاجات منزلية فعالة لتخفيف الإمساك

ضعي الخيار على فروة الرأس.. والنتيجة تدهشك

فيديو

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ