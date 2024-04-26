تفاصيل انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية.. وقرار عاجل لـ النيابة.. صور

شهدت منطقة الإبراهيمية التابعة لحي وسط بمحافظة الإسكندرية، انهيار أجزاء من عقار مما تسبب في تحطم سيارتين ملاكي تصادف تواجدهما أسفل العقار، وذلك دون حدوث أي إصابات.

بدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغًا من الأهالي يفيد انهيار أجزاء من عقار بشارع حفظي بمنطقة الإبراهيمية.



انتقل مسئولو الحي وضباط قسم شرطة باب شرقي إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة أن العقار المشار إليه مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، بناء قديم، مأهول بالسكان، وسقوط شرفة الطابق الأخير ما تسبب في تحطم سيارتين ملاكي تصادف ركنهما أسفل العقار دون حدوث إصابات.



تم وضع حواجز حول العقار ورفع الأنقاض حرصًا على سلامة المارة والسيارات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم باب شرقي، وتولت النيابة التحقيق.

وقررت النيابة ندب فريق هندسي لمعاينة العقار وإعداد تقرير حول الواقعة وحالة العقار.