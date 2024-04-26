جيش الاحتلال يعلن العثور على بقايا صاروخ باليتسي إيراني في جنوب إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 أنه أزال بقايا صاروخ باليستي إيراني تم اعتراضه عثر عليه من قبل المتنزهين في منطقة ييئليم، بالقرب من عراد، في جنوب إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكان الصاروخ واحدًا من 120 صاروخًا تم إطلاقها على إسرائيل في الهجوم الإيراني في 14 أبريل.

ورفعت مروحية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز CH-53 الصاروخ الذي تم اعتراضه خارج المنطقة إلى موقع آخر، حيث قامت خدمات الإطفاء والإنقاذ بإزالة أي مواد خطرة، وبعد أن تم اعتبارها آمنة، تم نقل الرفات إلى قاعدة عسكرية لإجراء مزيد من الفحص.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن العملية، التي نسقتها قيادة الجبهة الداخلية، كانت “معقدة” بسبب وزن الصاروخ وصعوبة التضاريس.