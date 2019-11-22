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أخبار البلد

السفير الياباني يهنئ غادة والي لمنصبها الجديد بالأمم المتحدة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:08 ص
غادة والي وزيرة التضامن
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
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أرسل السفير ماساكي نوكي، سفير اليابان لدى مصر ، برسالة تهنئة إلى رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، وذلك بعد تعينها في منصب المدير التنفيذي الجديد لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.

وقال بيان صادر عن سفارة اليابان بالقاهرة أن الوزيرة غادة والي اجتهدت في العمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر كوزيرة للتضامن الاجتماعي، وذلك بالاستفادة من خبرتها ومعارفها الواسعة في مجالات مكافحة الفقر والتضامن الاجتماعي.

وبالإضافة إلى أنها لعبت دورًا هامًا في قيام اليابان بتقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية المصرية، نحن على يقين أيضًا من أنها اجتهدت في العمل على العديد من المشاريع مع وكالات الأمم المتحدة المختلفة، وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف. ولذلك، ترحب اليابان بشدة بتعين معالي الوزيرة في منصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كما تتقدم إليها بخالص التهاني القلبية بهذه المناسبة.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التابع للأمم المتحدة، والمعروف باسم "مؤتمر الأمم المتحدة للجريمة"، برئاسة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في شهر إبريل من عام 2020 القادم، وذلك بمدينة كيوتو باليابان. وستواصل اليابان بصفتها الدولة المضيفة للمؤتمر العمل مع المدير التنفيذي الجديد، الدكتورة غادة والي من أجل إنجاح مؤتمر كيوتو لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

تأسس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC" في عام 1997، من خلال الجمع بين "برنامج الأمم المتحدة للسيطرة على المخدرات" و"برنامج العدالة الجنائية لمنع الجريمة"، ويقع المقر الرئيسي له في فيينا. وهو يختص بالقيام بالبحث والتحليل حول الجرائم والمخدرات غير المشروعة، وإبرام وتنفيذ المعاهدات الجنائية المتعلقة بالمخدرات والجرائم، ودعم تطوير القوانين المحلية، وتنفيذ التعاون الفني لدعم تحسين تدابير مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

والمؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التابع للأمم المتحدة، "مؤتمر كيوتو لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"
مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية التابع للأمم المتحدة، والمعروف باسم "مؤتمر الأمم المتحدة للجريمة"، هو أكبر مؤتمر دولي تابع للأمم المتحدة يختص بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية "يعقد مرة كل خمس سنوات".

وسيعقد المؤتمر الرابع عشر، الذي تستضيفه اليابان، في قاعة كيوتو الدولية للمؤتمرات، في الفترة من 20 إلى 27 إبريل عام 2020، بمشاركة رفيعة المستوى من كل الدول، والمنظمات الدولية، ومسؤولي المنظمات غير الحكومية، ومن المقرر أن يتناول المؤتمر دراسة التدابير الخاصة بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وشكل وطبيعة التعاون الدولي في إطار ذلك.
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