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تعليم

إعلام الأزهر يختتم دورته التدريبية بحفل تكريم المشاركين والمحاضرين

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
إعلام الأزهر يختتم
إعلام الأزهر يختتم دورته التدريبية
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محمد شحتة
نظم قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بجامعة الازهر، حفل ختام الدورات التدريبية لقسم الإذاعة والتليفزيون والتي حاضر فيها شريك مايكروسوفت الطلابي بجامعة الأزهر، بحضور الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام، والدكتور رضا أمين وكيل الكلية.

وافتتح الحفل بالترحيب بالطلاب مؤكدًا على أهمية موضوع التدريب المتطور والمواكب للعصر الرقمي لافتًا أن الحياة المهنية لا تقتصر على الدراسة الأكاديمية وإنما تستلزم صقلها بورش العمل المتخصصة، محفزًا الجميع علي التعاون والتكاتف من أجل محو الأمية التكنولوجية لطلاب الأزهر من خلال عقد الدورات والندوات المستمرة.

وتحدث محمد محمود مدير المشروع والطالب بكلية الإعلام، عن ما تمت دراسته داخل المساقات الثلاث خلال هذا الإسبوع، موضحًا مراحل الإعداد والتجهيز لهذه الدورات داخل الفريق وأثناء العمل عليها بقسم الإذاعة والتليفزيون، منوهًا إلي ضرورة مواكبة تطور العلوم والرجوع إلى المصادر الرئيسية في تلقيها، آخذًا مجال الرسوم المتحركة "Motion Graphics" مثالًا على ذلك.

ومن جانبه أعرب عميد الكلية الدكتور غانم السعيد عن سعادته الشديدة بهذه الخطوة الجديدة واصفًا إياها بـ"فكرة خارج الصندوق" وأكد على دعم إدارة الكلية لها، مؤكدًا على أهمية تكرارها.

وفي السياق ذاته أشاد وكيل الكلية الدكتور رضا أمين بالجهد المبذول في هذه المساقات، مثنيًا علي الجهد المبذول لقسم الإذاعة في مواكبة وتيرة التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في الإعلام الرقمي.

جدير بالذكر أن هذا الأسبوع شهد عدة دورات تدريبية لطلاب قسم الإذاعة والتلفزيون في ثلاث مجالات مختلفة التصميم، والرسوم المتحركة، وصناعة الفيديو بإشرافٍ من الدكتور محمود عبد العاطي رئيس القسم، واختتم الحفل بتكريم الطلاب والمُحاضرين والتقاط الصور التذكارية.

إعلام الأزهر يختتم دورته التدريبية بحفل تكريم المشاركين والمحاضرين
إعلام الأزهر يختتم دورته التدريبية بحفل تكريم المشاركين والمحاضرين
إعلام الأزهر يختتم دورته التدريبية بحفل تكريم المشاركين والمحاضرين
إعلام الأزهر يختتم دورته التدريبية بحفل تكريم المشاركين والمحاضرين
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