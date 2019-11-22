ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

جمال شعبان يكشف عن 7 أرقام تمثل مفاتيح الصحة والحياة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:11 م
عميد معهد القلب السابق
عميد معهد القلب السابق
Advertisements
هاجر هانئ
قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن هناك أرقاما لا بد أن تعرفها لأنها تهم حياتك وصحتك، وليس لها صلة بـ رقم الموبايل أو حساب البنك أو الرقم القومي.

وأضاف جمال شعبان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، هناك أرقام حيوية مهمة نهملها وهي تعتبر مفاتيح الصحة والحياة، وهى أرقام معدل الطبيعى للضغط والسكر ونبضات القلب وغيرها.


-ضغط الدم الضغط المثالي :١٢٠/٧٠
لا يزيد عن ١٤٠/٩٠ ولا يقل عن ٩٠/٦٠

-النبض
من ٦٠ إلى ١٠٠ نبضة في الدقيقة عند الاسترخاء ودون انفعال

-محيط البطن " الكرش"
لا يزيد عن ٩٠ سم للسيدات
لا يزبد عن ١٠٠ سم للرجال

-الوزن المثالي
تقريبا الطول نطرح منه ١٠٠

-الكولسترول
منخفض الكثافة LDL
أقل من ١٠٠ وكلما كان أقرب إلي ٧٠ أفضل

-السكر
الصايم لا يزيد عن ١٠٠
من ١٠٠ إلي ١٢٥ أنت مشروع مريض سكر
السكر التراكمي أقل من ٧

-الهيموجلوبين
لا يقل عن ١٣ للرجال
لا يقل عن ١٢ للسيدات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جمال شعبان يحذر من الكيتو رجيم‎

جمال شعبان يطرح روشتة لعلاج وأعرض تصلب الشرايين وطرق الوقاية

مدير معهد القلب السابق يكشف سبب انتشار أمراض الفشل الكلوي في مصر

جمال شعبان يحذر من ارتفاع السكر: يسبب ذبحة صدرية.. وطرق الوقاية منه

احذروا الملح واكثروا من الشاي.. 5 تصريحات لـ جمال شعبان تثير الجدل

نصيحة لمرضى القلب.. أعشاب توقف عنها فورا تسبب كوارث لقلبك

ترشيحاتنا

كيم كاردشيان تمتلك 6 أصابع في قدميها.. والجمهور يسخر منها

شاهد.. لحظة انهيار فيفي عبده في جنازة شقيقتها

تنورة قصيرة وجاكيت لامع.. هنا الزاهد بإطلالة لافتة فى حفل عمرو دياب

قراءة القرآن من الهاتف وبدون حجاب أو وضوء.. دار الإفتاء توضح

شهداء لقمة العيش.. انتشال ثاني جثمان من 3 مفقودين فى مصرف المنصورة

بالأسود.. عمرو يوسف يلتقط سيلفى بصحبة كندة علوش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تخلصها من الوزن الزائد.. 15 صورة تبرز رشاقة أيتن عامر فى عيد ميلادها

تيسلا تطلق cybertruck أول سيارة كهربائية خارقة .. تعرف على السعر والمواصفات

تنورة قصيرة وجاكيت لامع.. هنا الزاهد بإطلالة لافتة فى حفل عمرو دياب