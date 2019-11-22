جمال شعبان يكشف عن 7 أرقام تمثل مفاتيح الصحة والحياة

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن هناك أرقاما لا بد أن تعرفها لأنها تهم حياتك وصحتك، وليس لها صلة بـ رقم الموبايل أو حساب البنك أو الرقم القومي.



وأضاف جمال شعبان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، هناك أرقام حيوية مهمة نهملها وهي تعتبر مفاتيح الصحة والحياة، وهى أرقام معدل الطبيعى للضغط والسكر ونبضات القلب وغيرها.





-ضغط الدم الضغط المثالي :١٢٠/٧٠

لا يزيد عن ١٤٠/٩٠ ولا يقل عن ٩٠/٦٠



-النبض

من ٦٠ إلى ١٠٠ نبضة في الدقيقة عند الاسترخاء ودون انفعال



-محيط البطن " الكرش"

لا يزيد عن ٩٠ سم للسيدات

لا يزبد عن ١٠٠ سم للرجال



-الوزن المثالي

تقريبا الطول نطرح منه ١٠٠



-الكولسترول

منخفض الكثافة LDL

أقل من ١٠٠ وكلما كان أقرب إلي ٧٠ أفضل



-السكر

الصايم لا يزيد عن ١٠٠

من ١٠٠ إلي ١٢٥ أنت مشروع مريض سكر

السكر التراكمي أقل من ٧



-الهيموجلوبين

لا يقل عن ١٣ للرجال

لا يقل عن ١٢ للسيدات

