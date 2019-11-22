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محافظات

غدا.. انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية بالمنوفية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:03 م
صدى البلد
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مروة فاضل
أعلن الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية عن بدء الحملة القومية الثالثة لهذا العام للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع غدا السبت على مستوى مراكز ومدن وقري المحافظة .

ونوه مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية إلى القيام بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه سيتم الفحص الظاهري للتأكد من صحة الحيوانات ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين ، فضلا عن تشديد الإجراءات الرقابية في الأسواق للسماح بدخول الحيوانات المرقمة والمحصنة والسليمة فقط للأسواق .

وأصدر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية علي مستوي القري والمراكز علي نطاق المحافظة بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها ، مطالبا المواطنين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء علي مرض الحمي القلاعية والحفاظ علي الثروة الحيوانية .



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