ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حمايا مُز.. محمود حجازي يتغزل فى شريف منير

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:55 م
صدى البلد
Advertisements
ماجدة المهدي
نشر الفنان محمود حجازي صورة للفنان شريف منير، عبر حسابه على "انستجرام"، وذلك من حفل افتتاح مهرجان القاهره السينمائي الدولي في دورته ال41.

وعلق "حجازي" على الصورة قائلا" أبي الروحي، لما يبقى حماك مُز".

وجاءت تعليقات بعض الجماهير على الصورة كالتالي:
"جاك نيكسون في نفسه أوي"_"ربنا يخليه ويبارك في عمره نجم النجوم"_"ده موز السنين"_" قول ما شاء الله ده المز اللي حيلتنا في مصر"_" الفخامة تتحدث"_" باشا من بشوات مصر القدام"_" ربنا يخليهولك يا رب ويحفظه من كل شر برنس المهرجان والله"

بعد قصة حب جمعت بين أسما شريف منير والفنان الشاب محمود حجازي توجت بالزواج منذ أكثر من عام، واحتفل بزفافهما بشكل عائلي، وقام بالتقاط صور الزفاف على شاطئ البحر، والتي تميزت صورهم بالرومانسية الشديدة.

ودائمًا ما يحرص الفنان محمود حجازي علي التقاط صور مع زوجته عبر صفحته الشخصية على موقع إنستجرام تظهر الصور مذي الحب والانسجام بينهما.
Advertisements

ترشيحاتنا

سهير شلبي: عبد الحليم حافظ كان فتى أحلامي.. فيديو

هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر؟.. الإفتاء تجيب

شاهد.. حلا شيحا وهنا الزاهد ترقصان على غناء عمرو دياب

ريهام سعيد لـ حلا شيحة: ماتفتيش في الدين.. فيديو

شاهد.. رقص بشرى وهنا الزاهد ولبلبة في مهرجان القاهرة السينمائي

فضيحة داخل سيارة شرطة بالمغرب تهز الرأي العام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أكياس القمامة لـ الزجاجات البلاستيك.. شاهد أبرز فساتين النجمات المصنوعة من أشياء غريبة

انطلاق فورمولا إي للسيارات الكهربائية.. وولي العهد السعودي يشهد الافتتاح | صور

رسميا.. شيفرولية تطلق تريل بليزر 2020 chevrolet trailblazer..صور