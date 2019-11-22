حمايا مُز.. محمود حجازي يتغزل فى شريف منير

نشر الفنان محمود حجازي صورة للفنان شريف منير، عبر حسابه على "انستجرام"، وذلك من حفل افتتاح مهرجان القاهره السينمائي الدولي في دورته ال41.وعلق "حجازي" على الصورة قائلا" أبي الروحي، لما يبقى حماك مُز".وجاءت تعليقات بعض الجماهير على الصورة كالتالي:"جاك نيكسون في نفسه أوي"_"ربنا يخليه ويبارك في عمره نجم النجوم"_"ده موز السنين"_" قول ما شاء الله ده المز اللي حيلتنا في مصر"_" الفخامة تتحدث"_" باشا من بشوات مصر القدام"_" ربنا يخليهولك يا رب ويحفظه من كل شر برنس المهرجان والله"بعد قصة حب جمعت بين أسما شريف منير والفنان الشاب محمود حجازي توجت بالزواج منذ أكثر من عام، واحتفل بزفافهما بشكل عائلي، وقام بالتقاط صور الزفاف على شاطئ البحر، والتي تميزت صورهم بالرومانسية الشديدة.ودائمًا ما يحرص الفنان محمود حجازي علي التقاط صور مع زوجته عبر صفحته الشخصية على موقع إنستجرام تظهر الصور مذي الحب والانسجام بينهما.