خالد الصاوي يدخل الأعلى مشاهدة على اليوتيوب بسبب القاهرة السينمائي

تمكن المقطع الخاص بالفنان خالد الصاوي ، والذي قام فيه بتقديم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال ٤١ , من الدخول إلي قائمة الفيديوهات الاعلي مشاهدة عبر موقع يوتيوب .



وحقق المقطع الذي احتل المركز العاشر من اصل ٥٠ فيديو هم الاعلي مشاهدة في مصر نسبه مشاهدة وصلت إلي ٢٥٠ الف في غضون ٤٨ ساعه فقط .



ويعرض مهرجان القاهرة السينمائي، خلال دورته الـ41، 153 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وشهد حفل افتتاح الدورة 41 الأربعاء الماضي، عرض "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي.



كما تم تكريم البريطاني تيري جيليام، بالجائزة التقديرية التي تحمل اسم فاتن حمامة، وتكريم المخرج المصري الكبير بنفس الجائزة، بينما حصلت منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.





