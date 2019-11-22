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أخبار البلد

فيديو وصور .. الاتحاد الدولي للاتصالات: مؤتمر الراديوية نجح في تحقيق تكنولوجيات لها إفادة حقيقية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:56 م
مؤتمر الراديوية
مؤتمر الراديوية
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احمد عبد القوى
قال هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، إن مؤتمر الاتصالات الراديوية (WRC-19) الذي تم عقده في شرم الشيخ، يمهد الطريق لسبل جديدة، وأكثر ابتكارًا؛ لربط لعالم بعضه ببعض، عبر استخدام تكنولوجيات الاتصالات الأرضية والفضائية على السواء".

وأضاف فى نهاية المؤتمر اليوم "وبما أن تكنولوجيا النطاق العريض الرائدة تتجلى في التطورات الصناعية الجديدة، سيحصل الناس في المناطق النائية أيضًا على نفاذ أفضل وبأسعار ميسورة."

وأوضح ماريو مانيفيتش، مدير مكتب الاتصالات الراديوية بالاتحاد "إن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشق الأنفس في المؤتمر WRC-19 سوف تؤثر بشكل إيجابي على حياة المليارات من الناس في جميع أنحاء العالم بما يهيئ مشهدًا رقميًا للنمو والتنمية المستدامين".

وأضاف قائلًا "إن الإنجازات التي حققها المؤتمر WRC-19 في تمكين تكنولوجيات جديدة للاتصالات وحماية الخدمات القائمة ستُجسد في النمو المستمر لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تبلغ قيمتها تريليون دولار".

ووجه عمرو بدوي، رئيس المؤتمر ، المداولات في المؤتمر بمساعدة 6 نواب له، وهم: كيو جين وي (جمهورية كوريا)، طارق العوضي (الإمارات العربية المتحدة)، بيتر زيمري (جنوب إفريقيا)، ألكسندر كون (ألمانيا)، غريس كوه (الولايات المتحدة) سيرجي باستوخ (الاتحاد الروسي).
فيديو وصور .. الاتحاد الدولي للاتصالات: مؤتمر الراديوية نجح في تحقيق تكنولوجيات لها إفادة حقيقية
فيديو وصور .. الاتحاد الدولي للاتصالات: مؤتمر الراديوية نجح في تحقيق تكنولوجيات لها إفادة حقيقية
فيديو وصور .. الاتحاد الدولي للاتصالات: مؤتمر الراديوية نجح في تحقيق تكنولوجيات لها إفادة حقيقية
فيديو وصور .. الاتحاد الدولي للاتصالات: مؤتمر الراديوية نجح في تحقيق تكنولوجيات لها إفادة حقيقية
فيديو وصور .. الاتحاد الدولي للاتصالات: مؤتمر الراديوية نجح في تحقيق تكنولوجيات لها إفادة حقيقية
فيديو وصور .. الاتحاد الدولي للاتصالات: مؤتمر الراديوية نجح في تحقيق تكنولوجيات لها إفادة حقيقية
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