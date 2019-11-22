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فن

غدا.. محمد حفظي يحاور ستيفن جاجن رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:38 م
محمد حفظي
محمد حفظي
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شروق إبراهيم
يحاور المنتج والسيناريست محمد حفظي غدا السبت ستيفن جاجن رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.


وتحت عنوان "كيف تُروى القصص الشخصية في عصر سلاسل الأفلام؟"، يدير المنتج والسيناريست محمد حفظي في الواحدة والنصف من ظهر غدا السبت حوارا مع ستيفن جاجن المخرج والكاتب الحاصل على جائزة أوسكار، وذلك بقاعة الهناجر، في دار الأوبرا المصرية.

ستيفين جاجان، حاصل على الأوسكار لأفضل سيناريو مقتبس عن فيلم "زحام"، الذي فاز أيضا بجائزتي جولدن جلوب كأفضل سيناريو وأفضل ممثل في دور مساعد، بالإضافة إلى جائزة بافتا لأفضل سيناريو مقتبس.

ترشح "جاجان" أيضًا لجائزة الأوسكار عام 2006 لأفضل سيناريو عن فيلم "سيريانا" الذي قام بإخراجه، و فاز النجم "جورج كلوني" بجائزة بجائزة أوسكار لأفضل ممثل في دور مساعد عن دوره في نفس الفيلم.

كما فاز "جاجان" بجائزتي إدجار، وجائزة آيمي لأفضل كتابة درامية عن حلقة من مسلسل "إن واي بي دي بلو".
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