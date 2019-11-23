أحمد ياسر ريان يحتفل بفوز المنتخب الاولمبى بصورة مع الكأس

نشر اللاعب أحمد ياسر ريان لاعب نادى الجونة ومنتخب مصر الأوليمبي صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الانستجرام .



وظهر أحمد ريان بالصورة حاملا كٱس امم افريقيا للاولمبياد تحت سن ٢٣ عقب فوز المنتخب بالبطولة وصعوده لاولمبياد طوكيو محتفلا بالفوز .



ونالت الصورة إعجاب الجماهير قائلين : مبروك لمصر

عملوها رجالتنا .



وقال اخر : ربنا يحفظكوا شرفتونا



وتوج منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، بطلا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على منافسه منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على إستاد القاهرة مساء الجمعة (22 نوفمبر).