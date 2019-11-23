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فن

نتقابل في طوكيو.. احمد السعدنى يهنئ لاعبي المنتخب الأولمبي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:23 ص
منتخب مصر الاولمبى
منتخب مصر الاولمبى
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محمد بدران
هنأ الفنان أحمد السعدنى، منتخب مصر الأولمبي تحت ٢٣ سنة، بعد الفوز ببطولة أمم أفريقيا التي أقيمت بمصر في الفترة من ٨ نوفمبر، وحتى الثاني والعشرين من نفس الشهر.

وكتب "احمد السعدنى" عبر حسابه الرسمي بـ"انستجرام": "المنتخب الاولمبي بطل افريقيا ونتقابل في طوكيو شكرا يارجالة".

وسجل هدفي منتخب مصر كريم العراقي و رمضان صبحي، بينما سجل هدف منتخب كوت ديفوار ابوبكر دومبيا.

وتأهل منتخب الفراعنة إلى نهائي البطولة عقب الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في مباراة نصف نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي، وبهذا الفوز أيضا تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الـ12 في تاريخه.

وبدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة بالفوز على مالي بهدف نظيف، ثم الفوز أمام غانا بنتيجة 3-2، والفوز على الكاميرون بنتيجة 2-1؛ ليتأهل إلى الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.
نتقابل في طوكيو.. احمد السعدنى يهنئ لاعبي المنتخب الأولمبي
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