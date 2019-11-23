بوسي شلبي بصحبة ليلى علوى وبشرى وهند صبرى.. شاهد

شاركت الاعلامية بوسي شلبي، جمهورها بأحدث صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.



ظهرت بوسي شلبي في الصورة بصحبة النجمة ليلى علوى، هند صبرى، بشرى، على هامش الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي



تفاعل معها الجمهور والمتابعين الذين أبدوا اعجابهم بظهورهم الرائع ولاقت اطلالتهم ردود أفعال واسعة .



يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت مساء أمس الاول الأربعاء، وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، في حفل وصف بأنه الأفضل على مدار دورات المهرجان.