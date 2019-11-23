ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بوسي شلبي بصحبة ليلى علوى وبشرى وهند صبرى.. شاهد

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:22 ص
بوسى وليلى وهند وبشرى
بوسى وليلى وهند وبشرى
Advertisements
محمد بدران
شاركت الاعلامية بوسي شلبي، جمهورها بأحدث صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت بوسي شلبي في الصورة بصحبة النجمة ليلى علوى، هند صبرى، بشرى، على هامش الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تفاعل معها الجمهور والمتابعين الذين أبدوا اعجابهم بظهورهم الرائع ولاقت اطلالتهم ردود أفعال واسعة .

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت مساء أمس الاول الأربعاء، وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، في حفل وصف بأنه الأفضل على مدار دورات المهرجان.
بوسي شلبي بصحبة ليلى علوى وبشرى وهند صبرى.. شاهد
Advertisements

ترشيحاتنا

بـ 1000 جنيه الليلة.. سيدة تدير ناديا صحيا لممارسة الدعارة والإتجار بالبشر فى الجيزة

رد فعل هاني أبوريدة عقب تتويج المنتخب الأولمبي بـ أمم إفريقيا

محمد صلاح يقضي على الشكوك حول مشاركته غدا أمام كريستال بالاس بهذه الطريقة

المحمدى يغلق حسابه على تويتر بعد فوز المنتخب ببطولة افريقيا تحت 23 عام

أحمد أحمد في رسالة تقدير وشكر: مصر فعلت ما لا تقدر على فعله أي دولة

حكم المسح على الجورب وشروطه ومتى يبطل .. الإفتاء توضح |فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تفجر مفاجأة لعملائها.. تقسيط صيانة السيارة بدون فوائد

بالأسود القصير.. أول ظهور لـ غادة عادل بعد خضوعها لعملية جراحية

بعد طول انتظار.. شاهد سيارة انفينيتي QX80 الجديدة من الداخل.. صور