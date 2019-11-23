يورجن كلوب يكشف إمكانية مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

علق مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب على مدى إمكانية انضمام محمد صلاح إلى منتخب مصر الأوليمبي في الصيف المقبل من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو.



وكان منتخب مصر الأوليمبي قد حسم تأهله إلى تلك الأولمبياد بعد فوزه ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 عامًا.



ويحق للمنتخب الأوليمبي الاستعانة بثلاثة لاعبين فوق سن 23.



وذكرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة أن محمد صلاح سيكون واحدًا من اللاعبين الثلاثة الذين سينضمون إلى منتخب مصر الأوليمبي للمشاركة في الأولمبياد في الفترة بين 22 يوليو و8 أغسطس 2020.



وعندما سُئل عن ذلك، قال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "لقد عرفت منذ ساعة خبر فوز منتخب شباب مصر وتأهلهم إلى الأولمبياد، ليس لدي أدنى فكرة حول ما سيحدث بعد ذلك ، هناك بعض المشاكل أعرف أنها ستحدث في المستقبل".



وواصل: "يجب أن أتحدث أولًا مع محمد صلاح، لا أعرف ما إذا كنت سأقوم بذلك اليوم أم لا، لا أعرف متى".



وأردف: "من قال أن منتخب مصر يريده؟ هل مدربهم هناك قال ذلك؟ هل نعرف ما إذا كان يتعين علينا الموافقة على إرساله إلى هناك؟ لا أعرف ذلك".