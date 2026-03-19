رئيس الاتحاد الدولي لليد يهنئ نظيره المصري بعيد الفطر

حرص الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد، على تهنئة الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري للعبة بعيد الفطر المبارك.

وأرسل الاتحاد الدولي للعبة خطابًا إلى الاتحاد المصري جاء نصه:

«بمناسبة عيد الفطر المبارك، أود أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات لكم ولمجتمع كرة اليد في مصر، متمنيًا لكم عيدًا مباركًا مليئًا بالفرح والسعادة»

تابع الخطاب: «وفي هذه المناسبة التي تجسد معاني التأمل والتقارب، نسأل الله أن يذكرنا عيد الفطر بأهمية التضامن والاحترام المتبادل، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها العالم».

أتم: «ونيابةً عن الاتحاد الدولي لكرة اليد، أتمنى لكم ولأحبائكم دوام الازدهار والبركات، وأن تكون هذه المناسبة مصدر إلهام متجدد بالأمل داخل أسرة كرة اليد العالمية، ونسأل الله أن يديم عليكم وعلى أحبائكم نعمة الصحة والسلامة، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير، الاتحاد الدولي لكرة اليد».