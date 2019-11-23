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فن

شاهد.. ليلى علوي بإطلالة جديدة بمهرجان القاهرة السينمائى

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:13 ص
ليلى علوى
ليلى علوى
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كريم ناصر
نشرت الفنانة ليلى علوى صورة جديدة لها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام من مهرجان القاهرة السينمائى .

وظهرت ليلى بالصورة بفستان بنفسجى وحقيبة سوداء.

ونالت الصورة على إعجاب الجماهير قائلين: مشاء الله، ربنا يحرسك، جميلة وبراقة.

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت مساء يوم الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد.
شاهد.. ليلى علوي بإطلالة جديدة بمهرجان القاهرة السينمائى
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