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رياضة

مانشستر سيتي يستضيف تشيلسي في قمة نارية بالدوري الإنجليزي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:42 ص
مانشستر سيتي ضد تشيلسي
مانشستر سيتي ضد تشيلسي
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إسراء أشرف
يستضيف فريق مانشستر سيتي، نظيره تشيلسي، اليوم، السبت، في قمة الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

من المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين مان سيتي والبلوز، في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب "الاتحاد" معقل السيتزن، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

مانشستر سيتي ضد تشيلسي

ويدخل الفريقان مواجهة اليوم بدوافع مختلفة، حيث يتطلع مانشستر سيتي لتخطي الهزيمة الأخيرة أمام ليفربول بنتيجة 3-1، وتحقيق الفوز على البلوز من أجل تضييق الخناق على الريدز المتصدر.

بينما يدخل تشيلسي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز على كريستال بالاس في الجولة الأخيرة 2-0.

وخاض مانشستر سيتي 12 جولة حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز 8 مباريات، بينما تعادل مباراة وحيدة، فيما تلقى 3 هزائم، في المقابل حقق تشيلسي الفوز في 8 مباريات أيضًا، وتعادل مباراتين وخسر مثلهما.

ترتيب مانشستر سيتي وتشيلسي جدول الدوري الإنجليزي

ويدخل مان سيتي مواجهة اليوم وهو في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، خلف تشيلسي الذي يحتل المركز الثالث بنقطة واحدة.
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