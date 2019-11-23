Gmail يحول رسائل البريد إلى صفحة متصفح تفاعلية

قامت شركة جوجل "Google" الأمريكية، بتحديث تطبيقات بريدها الإلكتروني "Gmail" على iOS وأندرويد مع دعم لتقنية AMP، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع رسائل البريد الإلكتروني المتوافقة كما لو كانت صفحات ويب ديناميكية دون الحاجة إلى فتح متصفح خارجي.



وفقا لما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، بدأ طرح هذه الميزة لتطبيقات Gmail المحمولة أمس، الجمعة، ويأتي ذلك بعد إطلاقها عبر نسخة الويب في شهر يوليو الماضي، مما سمح للشركات بتزويد رسائل البريد الإلكتروني بتجارب تفاعلية.



وتستعرض شركة جوجل بعض الأمثلة المختلفة لاستخدامات الميزة الجديدة، بحيث يمكنك الرد على الأحداث، وإدارة تفضيلات الاشتراك، أو الرد على التعليقات ضمن مستند جوجل، كل ذلك دون الحاجة إلى ترك حساب البريد الإلكتروني الفردي أو تطبيق Gmail.



وتسمح الميزة أيضًا بتحديث رسائل البريد الإلكتروني بشكل حيوي، مما يعني أنه من المحتمل أن تواجهك معلومات قديمة فقط لأنها مضمنة في رسالة بريد إلكتروني قديمة.



وبالرغم من أن "جوجل" تقود استخدام تقنية AMP، إلا أن مزودي خدمات البريد الإلكتروني الآخرين يدعمونها أيضًا، إذ أصدرت مؤخرًا مايكروسوفت دعمًا لتقنية AMP لبريدها الإلكتروني "Outlook.com" في نسخة معاينة المطور.



وتريد جوجل أن يكون مستقبل البريد الإلكتروني أقل جمودًا وأكثر تفاعلية، ووجد حلها القائم على صفحات المحمول المسرعة AMP دعمًا من الشركات وهو ما دفعها الآن إلى جلب البريد الإلكتروني الديناميكي إلى Gmail لنظامي التشغيل أندرويد و iOS.



وتتعاون منتجات البريد الإلكتروني للجهات الخارجية مع جوجل لتوفير الدعم، بما في ذلك SparkPost وLitmus وTwilio Sendgrid وAmazon SES وPinpoint.



هذا ومن أجل الاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني الديناميكية الجديدة، يجب دعمها من قبل المنظمة التي ترسلها، وذكرت جوجل في وقت سابق من هذا العام أنها تعمل مع عدد من الشركاء لتقديم الدعم، بما في ذلك Booking.com وDespegar وDoodle وEcwid.