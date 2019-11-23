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برلمان

برلماني: انطلاق منتدى إفريقيا 2019 من العاصمة الإدارية الجديدة فخر للمصريين

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:46 ص
النائب محمد المسعود
النائب محمد المسعود
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معتز الخصوصى
أكد النائب محمد المسعود عضو الهيئة البرلمان لحزب مستقبل وطن، أن انطلاق الدورة الرابعة لمنتدى إفريقيا 2019 "الاستثمار من أجل إفريقيا" من العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فخر للمصريين، وباستمرار هذه الفعاليات المهمة من قلب أكبر عواصم العالم منارة الإبداع والابتكار، يؤكد أن حلم المصريين أصبح حقيقة وأن فخامة الرئيس السيسى إذا قال صدق وإذا وعد أوفى.

وأشاد المسعود فى بيان صحفى له بكلمات فخامة الرئيس السيسى أن العاصمة الإدارية الجديدة دليل على إمكانية تحويل الحلم إلى حقيقة إذا توافرت الجهود، حينما تتوفر الرغب بالجهو الحقيقة.

وقال إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تضع نصب أعينها أهداف التنمية في القارة الإفريقية، وتولى اهتمامًا كبيرًا بدفع عجلة البناء والتنمية في القارة وبخاصة تطوير وتنمية البنى التحتية، والعمل على دعم الدول الإفريقية في جذب استثمارات كبرى إلى أراضيها.

وأكد "المسعود" أن هذه القمة لها إيجابيات قوية في تعزيز ودعم الاستثمار في القارة الإفريقية وفرصة لإبرام العديد من الصفقات الاستثمارية وإعلان العديد من المشروعات الضخمة التي ستسهم في نمو شامل ومستدام في القارة الإفريقية وتضاف إلى نجاحات مصر الدبلوماسية والاقتصادية لإعادة العلاقات مع دول القارة السمراء إلى زهوتها.
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