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رياضة

برشلونة يقلب الطاولة على ليجانيس ويهزمه في الدوري الإسباني

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:08 م
ليجانيس ضد برشلونة
ليجانيس ضد برشلونة
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إسراء أشرف
حقق برشلونة انتصارًا ثمينًا على مضيفه ليجانيس بنتيجة 2-1، بالمباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن الجولة الـ14 من منافسات الدوري الإسباني "لا ليجا".

وفي الشوط الأول، أستطاع اللاعب المغربي يوسف النصيري، أن يسجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 12 بعد ما استلم الكرة من زميله روكي ميسا، على الجانب الأيمن لمنطقة جزاء برشلونة، ليسددها في أعلى يسار مرمى تير شتيجن حارس البارسا.

بينما في الشوط الثاني، نجح برشلونة في قلب الطاولة على ليجانيس، وسجل هدفين عن طريق الثنائي لويس سواريز، وأرتورو فيدال في الدقيقتين 53، 79.

وسيطر برشلونة على مجريات المباراة بالكامل، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 70% مقابل 30% لأصحاب الأرض.

ويعد هذا الفوز، هو الـ9 لبرشلونة حتى الآن في الدوري الإسباني، حيث ارتفع رصيده إلى النقطة 28 في الصدارة، بينما تجمد رصيد ليجانيس عند النقطة 6 في المركز الأخير.
برشلونة يقلب الطاولة على ليجانيس ويهزمه في الدوري الإسباني
برشلونة يقلب الطاولة على ليجانيس ويهزمه في الدوري الإسباني
برشلونة يقلب الطاولة على ليجانيس ويهزمه في الدوري الإسباني
برشلونة يقلب الطاولة على ليجانيس ويهزمه في الدوري الإسباني
برشلونة يقلب الطاولة على ليجانيس ويهزمه في الدوري الإسباني
برشلونة يقلب الطاولة على ليجانيس ويهزمه في الدوري الإسباني
برشلونة يقلب الطاولة على ليجانيس ويهزمه في الدوري الإسباني
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