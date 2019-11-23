استثمر في مصر.. مؤتمر إفريقيا 2019 يعرض فيلما تسجيليا عن الخريطة الاستثمارية.. شاهد

ووقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عددا من اتفاقيات التعاون على خلفية اليوم الثاني لفعاليات مؤتمر إفريقيا 2019.





عرض مؤتمر إفريقيا 2019 فيلما تسجيليا عن الفرص الاستثمارية في مصر، تضمن التعريف بتفاصيل موقع الخريطة الاستثمارية، في مصر، وأفضل مواقع الاستثمار والمجالات الاستثمارية المختلفة.وانطلق مؤتمر إفريقيا 2019 تحت عنوان استثمر في إفريقيا، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.ويشهد المؤتمر عددا من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية و2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.