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جامعة عين شمس اليوم.. توقع بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة الدلتا للعلوم..وفاروق حسني في زيارة للجامعة.. وتنظم اليوم العلمي لوحدة الإخصاب المعملي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:59 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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كريم ناصر
بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في مجال التعليم الطبي المستمر
الوزير الفنان فاروق حسني في ضيافة جامعة عين شمس
تكريم أساتذة الطب في اليوم العلمي لوحدة الإخصاب المعملي بـ عين شمس


وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور يحيى عبد العظيم المشد رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بروتوكول تعاون مشترك في مجال التدريب و التعليم الطبي المستمر.

شهد توقيع البروتوكول الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور أشرف عمر القائم بعمل عميد كلية الطب و الدكتور شهيرة موسى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و المهندس أسامه ناصر نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا و الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة سابقًا و الدكتور صالح هاشم أمين عام اتحاد الجامعات العربية سابقا و المهندس محمد محمد ربيع ناصر المدير التنفيذي لمجموعة الدلتا.

و في كلمته أكد الدكتور محمود المتيني إدراك جامعة عين شمس لأهمية الشراكة في منظومة التعليم الحديث ، و ضرورة الإنفتاح على الآخر لخلق بيئة تعليمية متميزة تواكب متطلبات العصر ، مشيرًا للدور الوطني العظيم الذي تقوم به الجامعات الأهلية و الخاصة في دعم التعليم العالي الحكومي.

و أشاد الدكتور محمد ربيع ناصر بالإمكانيات المادية والبشرية التي تمتلكها جامعة عين شمس و بخاصة في القطاع الطبي والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة ، لافتًا أن هذا التميز كان الدافع وراء الشراكة بين جامعة عين شمس كأحد أعرق الصروح التعليمية و جامعة الدلتا للعلوم و التكنولوجيا و التي انضمت لمنظومة التعليم العالي منذ 13 عام.

التقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، وذلك بمقر قصر الزعفران.

شهد اللقاء الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية و الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و أ.د. أيمن عاشور عميد كلية الهندسة و الدكتور جمال حسين مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة.

وخلال اللقاء تم استعراض تاريخ و عراقة قصر الزعفران مقر إدارة الجامعة ، و حرص الجامعة على الحفاظ على هذا الأثر العريق الذي يعد شاهدًا على حقبة تاريخية هامة من تاريخ مصر العظيم.

أقامت كلية الطب جامعة عين شمس يومًا علميًا وحدة الإخصاب المعملي وأطفال الأنابيب، وذلك بعد تجديد وإعادة افتتاح الوحدة برئاسة أ.د. حاتم الجمل.

وحضر اليوم العلمى لفيف من أساتذة الحقن المجهرى وأساتذة أمراض النساء والتوليد بطب عين شمس وعدد كبير من شباب الأطباء بالقسم وتمت مناقشة العديد من الأبحاث العلمية فى هذا المجال وقد ألقى كل من الأستاذ الدكتور محمد يحيى والاستاذ الدكتور حاتم الجمل رئيس الوحدة محاضرتين تبحثان الجديد فى هذا التخصص الدقيق وقد كان التواصل مثمرًا بين شباب الأطباء والأساتذة لنقل الخبرات إليهم.

وقد تم تكريم كل من: اسم العالم الراحل الدكتور حمدى الكباريتي مؤسس وحدة الإخصاب المعملي بطب عين شمس، والدكتور خالد الهضيبى رئيس الوحدة الأسبق والدكتور محمد يحيى رئيس الوحدة الأسبق واسم المرحوم الدكتور كريم حسنين رئيس الوحدة الأسبق الدكتور أشرف قرطام رئيس الوحدة السابق.

كما تم تكريم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة تقديرا لدوره الفعال فى سرعة تجديد الوحدة وعودتها للعمل والدكتور أحمد رامى مدير مستشفى النساء والتوليد لدوره المميز فى تجديد الوحدة.
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