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رياضة

كريم نيدفيد: أكرم توفيق سبب نجاح طريقة شوقي غريب

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:35 م
كريم نيدفيد لاعب
كريم نيدفيد لاعب الأهلي
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حسن العمدة
أكد كريم نيدفيد لاعب الأهلي والمنتخب الاولمبي، أن وجود أكرم توفيق لاعب الفريق الوطني، هو السبب الرئيسي لنجاح طريقة لعب الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب.

قال نيدفيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن أكرم سبب رئيسي في نجاح الطريقة لأنه يتحكم في كل شئ وهو من اللاعبين الرجال ولا يخشى اللعب في أي ظروف.

وتابع أن عمار حمدي عندما بدأ يجيد اللعب في مركز الوسط المدافع تحسن مستوى خط الوسط في المنتخب الأولمبي بصورة كبيرة.

كان المنتخب الأولمبي نجح في الفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة،بهزيمة كوت ديفوار 2-1 وصعد رسميًا لأوليمبياد طوكيو 2020.
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